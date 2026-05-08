Кого та на скільки оштрафував НБУ в квітні 2026

08.05.2026 10:10
Микола Деркач

Нацбанк у квітні 2026 року застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у квітні 2026 року застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу», — зазначається у матеріалі НБУ.

Заходи впливу застосовано до:

  • ТОВ «ВФС Україна», ТОВ «Тормес-Капітал», ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» – штрафи у розмірі 51 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами, далі – Правила № 140), та пункту 16 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140;
  • ПТ «Діла Ломбард» – письмове застереження за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 16 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до НБУ звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

Раніше ми також писали, що Нацбанк у березні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував два банки і 16 небанківських фінансових установ.

Найбільший штраф серед банків отримав АТ «Креді Агріколь Банк» — у розмірі 300 000 грн за порушення вимог:

  • п. 21 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ — невиконання рішення СУО про зупинення видаткових операцій;
  • п. 7 дод. 12 до Положення НБУ № 65 — припинення договору рахунку за наявності зупинених коштів.

Серед небанківських фінансових компаній — ТОВ «Смартівей Юкрейн» — штраф у розмірі 11 641 600 грн за різні порушення, зокрема, окремих вимог Закону України «Про споживче кредитування», ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії», ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій тощо.

