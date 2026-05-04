НБУ оновив правила кредитування для банків

Нацбанк України за результатами вивчення актуальної практики оцінки банками кредитного ризику в умовах воєнного стану уточнив окремі вимоги в цій сфері, що сприятимуть подальшій кредитній експансії

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Відповідні зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями та постанови Правління НБУ від 3 лютого 2026 року № 13 передбачають:

пом’якшення умов припинення визнання дефолту боржника − фізичної особи або приватного підприємця за реструктуризованим боргом;

зниження значень коефіцієнтів імовірності дефолту боржників – фізичних осіб за іпотечними кредитами, а також боржників-банків, що є резидентами, та контрагентів за коштами, розміщеними в інших банках-резидентах, ґрунтуючись на актуалізованих розрахунках оновлених статистичних даних;

право банків застосовувати нижчі за середні значення коефіцієнтів імовірності дефолту контрагентів за безвідкличними фінансовими зобов’язаннями, ґрунтуючись на погоджених Національним банком внутрішньобанківських положеннях щодо оцінки кредитів.

«Зазначені зміни сприятимуть зниженню розміру кредитного ризику на близько 750 млн грн. Вивільнений капітал банки можуть використати для подальшого нарощення кредитування», — зазначають у Нацбанку.

Також з урахуванням результатів обговорення з банківською спільнотою практичних аспектів упровадження змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями та Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України продовжено терміни впровадження окремих норм, зокрема щодо розроблення / оновлення банками внутрішньобанківських положень та розрахунку розміру кредитного ризику й управління проблемними активами з урахуванням оновлених підходів.

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку Україні від 01 травня 2026 року № 48, яка набирає чинності з 2 травня 2026 року.

Нагадуємо, Національний банк разом з іншими стейкхолдерами з 2024 року працює над реалізацією Стратегії з розвитку кредитування та вже здійснив перший блок заходів. Про ефективність зазначених кроків свідчать відчутні результати в кредитуванні: за 2025 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли більше ніж на третину, а проникнення кредитів в економіку збільшилося вперше з початку повномасштабного вторгнення.

