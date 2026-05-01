Чому Біткоїн не може пробити $80 000 — аналіз

Біткоїн (BTC) відскочив на 32% до 10-тижневого максимуму $79 500 22 квітня після падіння нижче $60 000 — багаторічного мінімуму. Однак нещодавні покупці скористалися зростанням, щоб вийти з позицій, і вже через тиждень ціна скоригувалася до $76 000, тоді як рівень $80 000 виявився складним для прориву

Біткоїн не може пробити $80 000

Біткоїну не вдалося закріпитися вище $80 000 — відновлення не переросло у повноцінне повернення до бичачого ринку.

Це пов’язано із зоною опору між True Market Mean на рівні $78 000 та собівартістю короткострокових інвесторів (STH) близько $79 000. Саме цей діапазон стримує подальше зростання, адже нові покупці використовують його для виходу майже без збитків.

«Така поведінка є типовою для ведмежих ринків: коли ціна підходить до рівня беззбитковості найбільш чутливої до ціни групи інвесторів, бажання закрити позиції переважає над попитом, що вичерпує імпульс зростання, — зазначили в Glassnode у свіжому випуску Week Onchain. — З огляду на це відхилення та підтвердження верхнього опору, середньостроковий тренд схиляється до подальшого тиску вниз».

Дані про розподіл собівартості показують, що інвестори утримують близько 475 301 BTC із середньою ціною входу в діапазоні $77 800–$80 880, що підсилює значущість цієї зони опору.

Трейдери зазначають, що парі BTC/USD потрібно перетворити рівень $80 000 із опору на підтримку, щоб націлитися на нові максимуми в районі $84 000.

Після повернення вище 50- та 100-денних ковзних середніх BTC/USD подає «один сигнал формування дна за іншим на вищих таймфреймах», написав технічний аналітик SuperBitcoinBro.

«Але я погоджуюся, що спочатку потрібно пройти рівень $80 000», — додав він.

Аналітик Daan Crypto Trades також підкреслив, що $80 000 залишається «ключовим рівнем для биків у коротко- та середньостроковій перспективі».

Прорив цього рівня стане сигналом, що бики зберігають контроль, і відкриє шлях до наступного значного опору на $84 000.

Продажі короткострокових інвесторів стримують ралі BTC

Додаткові ончейн-дані свідчать про «масовий розподіл» з боку короткострокових інвесторів, які фіксували прибуток під час нещодавнього зростання Біткоїна до $80 000.

24-годинна проста ковзна середня показника реалізованого прибутку STH демонструє, що при наближенні ціни до $80 000 нові покупці фіксували прибуток зі швидкістю близько $4 млн на годину.

Цей показник у реальному часі відображає, наскільки активно короткострокові інвестори виходять у плюс.

15 квітня значення сягало $7,2 млн на годину — приблизно у чотири рази вище базового рівня, який сформувався із середини квітня. Це підтверджує, що короткострокові інвестори використали зростання як можливість для продажу.

«Попит виявився недостатнім, щоб поглинути цей обсяг фіксації прибутку, що обмежило імпульс зростання та призвело до подальшого відкату», — зазначають у Glassnode.

Додатковий тиск створили Bitcoin ETF у США, які зафіксували відтік коштів протягом трьох днів поспіль — загалом на $390 млн.

Це найдовша серія відтоків із 20 березня, коли триденний відтік супроводжувався падінням ціни BTC на 11,5% після невдалого прориву рівня $76 000.

Аналітики Wise Advise вважають, що повернення до відтоків після дев’яти днів припливу коштів є першим сигналом того, що «локальний максимум уже може бути сформований».

Джерело: Cointelegraph.