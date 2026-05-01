Netflix оновив мобільний додаток: огляд оновлень

Netflix запускає новий інтерфейс, який має зробити пошук контенту швидшим, простішим і цікавішим — незалежно від того, хочете ви дивитися, слухати чи грати

Про це повідомили в Netflix.

Минулого року Netflix вперше за понад десять років оновив інтерфейс для телевізорів. Тепер той самий підхід — простота та зручність — перенесли та на мобільні пристрої.

Новий дизайн фокусується на контенті, який важливий саме для користувача: навігацію спростили, а відкриття нового контенту стало візуальним і вертикальним — під формат смартфона.

Серед нововведень — функція Clips. Це вертикальна стрічка коротких відео, адаптована під те, як люди користуються телефоном: швидко, візуально та з можливістю одразу взаємодіяти з контентом.

Clips працює як персоналізована добірка моментів, яка допомагає вирішити, що подивитися або у що пограти далі — без нескінченного скролінгу. Користувачі бачитимуть короткі фрагменти серіалів, фільмів і спеціальних програм, підібрані відповідно до їхніх вподобань, із можливістю швидко перейти до повного контенту.

Функція також дозволяє:

додати контент до списку My List безпосередньо зі стрічки;

ділитися моментами або рекомендаціями з друзями через повідомлення чи соцмережі;

переглядати персоналізовані добірки для різних настроїв і ситуацій — наприклад, для сімейного перегляду або комедії.

У майбутньому Netflix планує розширити Clips — додати подкасти, прямі трансляції та тематичні добірки за жанрами чи інтересами.

«Мобільні пристрої відіграють важливу роль у тому, як користувачі Netflix залишаються на зв’язку з улюбленим контентом. Завдяки оновленій навігації та Clips — новій вертикальній стрічці відео — ми використовуємо попередній досвід, щоб створити сервіс, який відповідає тому, як люди хочуть користуватися Netflix на смартфонах: у короткі проміжки часу, щоб знайти щось нове або просто підняти собі настрій. Наша мета — зробити мобільний досвід таким же захопливим, як і сам контент, забезпечуючи ще більш персоналізовані та захопливі враження для будь-якого настрою чи моменту. Це лише початок», — зазначила директорка з продукту та технологій Netflix Елізабет Стоун.

Оновлення вже доступні у США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Індії, Малайзії, Пакистані, на Філіппінах та у Південній Африці. У найближчі місяці їх запустять і в інших країнах.

У компанії наголошують, що це лише початок змін у мобільному напрямі. Мета — створити повноцінний розважальний досвід у смартфоні для будь-якого способу взаємодії з контентом.

