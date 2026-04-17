Українці все частіше беруть кредити — дослідження НБУ

17.04.2026 16:00
Микола Деркач

Банки вкотре зафіксували зростання попиту на кредити та налаштовані й далі нарощувати обсяги позик – результати Опитування про умови банківського кредитування

Українці все частіше беруть кредити — дослідження НБУ

Банки спрогнозували подальше зростання обсягів кредитів бізнесу та населення. Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування за І квартал, передає пресслужба регулятора.

Баланс відповідей стосовно зміни обсягів кредитування бізнесу протягом наступних 12 місяців досяг найвищого рівня з початку 2015 року, і майже дві третини фінансових установ планують збільшити кредити населенню.

За даними опитування, попит бізнесу на кредити протягом І кварталу збільшився. Зокрема, зріс попит з боку великих підприємств, на гривневі та довгострокові позики передусім через потребу в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі. У ІІ кварталі банки очікують на подальше збільшення попиту.

Попит населення на кредити також зріс. За споживчими позиками цей тренд триває з ІІ кварталу 2023 року, за іпотечними – з початку 2025 року. І банки очікують на його продовження.

Боргове навантаження підприємств залишилося середнім, домогосподарств – низьким.

У І кварталі кредитні стандарти для підприємств загалом майже не змінилися, і надалі банки не планують їх змінювати.

Рівень схвалення заявок для всіх видів кредитів бізнесу, крім валютних, збільшувався четвертий квартал поспіль.

Кредитні стандарти для споживчих позик дещо пом’якшилися (цей тренд триває з початку 2023 року), однак не змінилися для іпотеки. Надалі банки очікують пом’якшення стандартів і для іпотеки, і для споживчих позик.

Рівень схвалення заявок на кредити домогосподарствам зріс, зокрема збільшилися схвалені суми та строки споживчих кредитів.

Банки відзначили помітне зростання всіх видів ризиків, крім процентного, та заявили про очікування посилення валютного, кредитного та операційного ризиків.

Довідково

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 17 березня року до 7 квітня 2026 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 25 фінансових установ із часткою 96% активів банківської системи. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку. Опитування стосовно очікувань на ІІІ квартал буде опубліковане в липні.

Нагадаємо, що раніше НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мотор-Банк» (ЄДРПОУ 35345213) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.

Раніше ми писали, НБУ за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.

