НБУ розширив перелік значимих кредитних спілок

14.04.2026 18:50
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) за результатами щорічного оцінювання оновив перелік значимих кредитних спілок. Відповідне рішення Правління регулятора було ухвалене 11 квітня 2026 року

Фото: bank.gov.ua

До категорії значимих кредитних спілок віднесено кредитну спілку «Кредит-Союз» (ЄДРПОУ 25204519) та кредитну спілку «Вигода» (ЄДРПОУ 20808253).

Що означає статус значимої кредитної спілки

Надання такого статусу передбачає підвищені вимоги до діяльності установи. Зокрема, кредитні спілки, які входять до цього переліку, зобов’язані до кінця поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до норм Закону України «Про кредитні спілки» та Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою.

Йдеться про документ, затверджений постановою Правління Національного банку від 2 лютого 2014 року №15 (зі змінами), який визначає стандарти управління, внутрішніх процесів та контролю в кредитних спілках.

Статус значимої кредитної спілки набувається з моменту ухвалення відповідного рішення Правління НБУ, якщо інше не передбачено законодавством або нормативно-правовими актами.

Цікаве по темі: НБУ випустив нову пам’ятну монету

Як визначається значимість

Національний банк проводить таке оцінювання щороку, використовуючи дані станом на 1 січня поточного року. Визначення значимості кредитної спілки здійснюється відповідно до вимог регулятора та базується на кількох ключових критеріях.

Серед них — наявність чинної ліцензії, розмір активів установи, основні напрями діяльності, а також географія надання фінансових послуг. Саме сукупність цих показників дозволяє НБУ оцінити вплив конкретної кредитної спілки на фінансовий сектор і визначити необхідність посиленого нагляду.

Оновлення переліку значимих кредитних спілок є частиною регулярної практики регулятора, спрямованої на підвищення стійкості та прозорості фінансового ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури

НБУ відкликав ліцензію та ліквідує «Мотор-Банк»

Як змінилася інфляція та ціни у березні 2026 — НБУ

Джерело: НБУ.

Новини по темі
НБУ випустив нову пам’ятну монету 14.04.2026

НБУ випустив нову пам’ятну монету
НБУ оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури 14.04.2026

НБУ оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури
НБУ відкликав ліцензію та ліквідує «Мотор-Банк» 13.04.2026

НБУ відкликав ліцензію та ліквідує «Мотор-Банк»
Як змінилася інфляція та ціни у березні 2026 — НБУ 13.04.2026

Як змінилася інфляція та ціни у березні 2026 — НБУ
Як змінився фінансовий ринок України у березні 2026 12.04.2026

Як змінився фінансовий ринок України у березні 2026
Кого та на скільки оштрафував НБУ в березні 08.04.2026

Кого та на скільки оштрафував НБУ в березні

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  18:50

НБУ розширив перелік значимих кредитних спілок

 Сьогодні  18:40

Майкл Беррі щойно інвестував у ці три акції

 Сьогодні  17:40

У Дії готують запуск сервісу для сплати податків і контролю майна

 Сьогодні  17:00

Фінансовий гігант Deutsche Börse інвестував $200 млн у криптобіржу Kraken

 Сьогодні  16:20

Названо, скільки заробив Vodafone у 2025

 Сьогодні  15:40

ФОПам нагадали про обов’язкові платежі до 20 квітня

 Сьогодні  14:30

Суперкомп’ютер NASA назвав дату, коли зникне життя на Землі

 Всі новини
