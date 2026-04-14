НБУ розширив перелік значимих кредитних спілок

Національний банк України (НБУ) за результатами щорічного оцінювання оновив перелік значимих кредитних спілок. Відповідне рішення Правління регулятора було ухвалене 11 квітня 2026 року

До категорії значимих кредитних спілок віднесено кредитну спілку «Кредит-Союз» (ЄДРПОУ 25204519) та кредитну спілку «Вигода» (ЄДРПОУ 20808253).

Що означає статус значимої кредитної спілки

Надання такого статусу передбачає підвищені вимоги до діяльності установи. Зокрема, кредитні спілки, які входять до цього переліку, зобов’язані до кінця поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до норм Закону України «Про кредитні спілки» та Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою.

Йдеться про документ, затверджений постановою Правління Національного банку від 2 лютого 2014 року №15 (зі змінами), який визначає стандарти управління, внутрішніх процесів та контролю в кредитних спілках.

Статус значимої кредитної спілки набувається з моменту ухвалення відповідного рішення Правління НБУ, якщо інше не передбачено законодавством або нормативно-правовими актами.

Як визначається значимість

Національний банк проводить таке оцінювання щороку, використовуючи дані станом на 1 січня поточного року. Визначення значимості кредитної спілки здійснюється відповідно до вимог регулятора та базується на кількох ключових критеріях.

Серед них — наявність чинної ліцензії, розмір активів установи, основні напрями діяльності, а також географія надання фінансових послуг. Саме сукупність цих показників дозволяє НБУ оцінити вплив конкретної кредитної спілки на фінансовий сектор і визначити необхідність посиленого нагляду.

Оновлення переліку значимих кредитних спілок є частиною регулярної практики регулятора, спрямованої на підвищення стійкості та прозорості фінансового ринку.

Джерело: НБУ.