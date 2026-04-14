НБУ оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури

Національний банк України (НБУ) для підвищення рівня стабільності та надійності платіжної інфраструктури актуалізував порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури
Зокрема:
- виключив норми щодо оверсайта надавачів платіжних послуг, включаючи емітентів електронних грошей, які не є суб’єктами платіжних систем;
- розширив перелік організаційних та технічних заходів стосовно забезпечення безперервності діяльності для всіх об’єктів оверсайта;
- посилив вимоги щодо управління ризиками третіх сторін, зокрема виключив право технологічного оператора платіжних послуг передавати виконання функцій іншому технологічному оператору платіжних послуг;
- оновив порядок визначення важливості платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг;
- удосконалив підходи з оцінювання платіжної інфраструктури;
- актуалізував термінологію відповідно до законодавства з питань захисту інформації, електронних комунікацій.
Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 9 квітня 2026 року № 37 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення оверсайта платіжної інфраструктури», що набирає чинності з 14 квітня 2026 року.
Оверсайт платіжної інфраструктури — діяльність Національного банку України щодо забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає:
- моніторинг платіжної інфраструктури;
- оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайта;
- встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;
- надання рекомендацій стосовно вдосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.
Нагадаємо, що НБУ застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «Мотус Анте» (ЄДРПОУ 40952794) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Джерело: НБУ.