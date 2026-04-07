Як змінилися міжнародні резерви України — НБУ

07.04.2026 14:30
Микола Деркач

Міжнародні резерви України cтаном на 1 квітня 2026 року за попередніми даними становили $51 998 млн (близько $52 млрд). У березні вони зменшилися на 5,0%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (далі – валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів у березні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України

Відповідно до балансових даних НБУ в березні продав на валютному ринку $4 774,4 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в березні надійшло $3 045,9 млн,  у тому числі:

  • $1 521,1 млн – від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);
  • $1 474,3 млн – через рахунки Світового банку;
  • $50,5 млн – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $123,3 млн, у тому числі:

  • $59,4 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $6,1 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
  • $5,2 млн – обслуговування ОВДП;
  • $52,6 млн – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $260,0 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют)

У березні через переоцінку вартість фінансових інструментів зменшилася на $656,2 млн, що зумовлено укріпленням долара щодо інших резервних валют та зниженням ціни на золото.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.

Уточнені дані можна переглянути за посиланням.

