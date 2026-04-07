Як змінилися міжнародні резерви України — НБУ

Міжнародні резерви України cтаном на 1 квітня 2026 року за попередніми даними становили $51 998 млн (близько $52 млрд). У березні вони зменшилися на 5,0%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (далі – валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів у березні 2026 року визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України
Відповідно до балансових даних НБУ в березні продав на валютному ринку $4 774,4 млн.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку в березні надійшло $3 045,9 млн, у тому числі:
- $1 521,1 млн – від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);
- $1 474,3 млн – через рахунки Світового банку;
- $50,5 млн – від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $123,3 млн, у тому числі:
- $59,4 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $6,1 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
- $5,2 млн – обслуговування ОВДП;
- $52,6 млн – сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $260,0 млн.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют)
У березні через переоцінку вартість фінансових інструментів зменшилася на $656,2 млн, що зумовлено укріпленням долара щодо інших резервних валют та зниженням ціни на золото.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
- не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
- не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.
Уточнені дані можна переглянути за посиланням.
