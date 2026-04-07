НБУ презентував нову пам’ятну монету

07.04.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг нову пам’ятну монету «Великодня радість. Писанка», що продовжує серію «Українська спадщина». Випуск приурочено до великодніх свят і водночас продовжує започатковану торік традицію — створення монет у формі писанки

Фото: bank.gov.ua

Монета присвячена українському розпису писанок — одному з найвідоміших декоративних мистецтв, у якому відображається багатовікова культура та художня майстерність українців. У 2024 році це мистецтво було включене до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Цьогорічна монета віддає шану традиціям Полісся — одного з найдавніших етнографічних регіонів України. Саме поліські орнаменти стали основою художнього оформлення.

Про монету

Пам’ятна монета виготовлена зі срібла 999 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г, номінал — 10 гривень. Вона оздоблена емаллю та патинуванням, що підкреслює деталізацію орнаментів.

Аверс поділений на чотири сектори лініями у формі хреста — сакрального символу єдності буття, що поєднує небо та землю. Кожен сектор представляє окремі традиції писанкарства Полісся. Орнаменти відображають особливості Рівненщини, Волині, Житомирщини та Київщини.

Кожен елемент має власне значення. Сонце та зірка символізують світло, енергію та розвиток. Хвилі уособлюють воду, довголіття та плодючість. Спіралі означають безкінечність і захист, сітка — зв’язок між світами. Грабельки вважаються символом дощу, а крапки — зерном, що означає зародження нового життя.

На реверсі зображено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини — ружу. Цей символ уособлює сонце, вогонь і світло, що пов’язані з життям, енергією та весняним оновленням. Кольорова гама також має символіку: червоний означає силу та здоров’я, а чорний — землю, родючість і пам’ять роду.

Фото: НБУ

Дизайн монети розробила Олександра Кучинська. Тираж обмежений — до 15 000 штук.

Придбати пам’ятну монету можна з 7 квітня 2026 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб’юторах.

Джерело: НБУ.

