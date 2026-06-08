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«Штучне Сонце» Китаю готується до вирішального випробування

08.06.2026 18:10
Ольга Деркач

Китай наближається до одного з найважливіших етапів у розвитку термоядерної енергетики. Країна очікує, що вже у 2027 році її експериментальний реактор EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) проведе перший експеримент із самопідтримуваною термоядерною реакцією

«Штучне Сонце» Китаю готується до вирішального випробування

Фото: unsplash.com, freepik.com

Якщо проєкт буде успішним, це стане важливим кроком на шляху до практичного використання термоядерного синтезу як джерела майже невичерпної чистої енергії.

Реактор EAST часто називають «штучним Сонцем», оскільки він відтворює процеси, які відбуваються в ядрі нашої зірки. Йдеться про термоядерний синтез — реакцію злиття атомних ядер, під час якої вивільняється величезна кількість енергії. На відміну від традиційних атомних електростанцій, де використовується процес поділу атомів, термоядерна енергетика вважається безпечнішою та майже не створює довгоживучих радіоактивних відходів.

Головною проблемою залишається стабільне підтримання реакції. Для цього необхідно нагріти плазму до температури близько 150 млн градусів Цельсія — приблизно у десять разів вище, ніж температура ядра Сонця, — та утримувати її потужними магнітними полями. Саме над вирішенням цього завдання працює EAST.

За останні роки реактор досяг низки важливих результатів. У січні 2025 року він встановив світовий рекорд тривалості стабільного утримання плазми — 1 066 секунд. Це більш ніж удвічі перевищило попереднє досягнення, яке також належало EAST. Згодом китайські науковці повідомили про подолання так званої межі Грінвальда — одного з ключових обмежень щільності плазми, що вважається важливим показником для майбутніх комерційних реакторів.

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Втім, EAST є лише частиною масштабної термоядерної програми Китаю. Головні надії Пекін покладає на реактор нового покоління BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), будівництво якого планують завершити також у 2027 році. Очікується, що саме він може стати першим у світі реактором, здатним виробляти електроенергію за допомогою термоядерного синтезу.

За оцінками аналітиків, з 2023 року Китай інвестував у розвиток термоядерних технологій близько $6,5 млрд. У 2025 році країна створила державну компанію China Fusion Energy та виділила на її розвиток ще $2,1 млрд. Крім того, термоядерна енергетика увійшла до списку пріоритетних технологій у новому п’ятирічному плані розвитку країни.

Попри прогрес, до комерційного використання технології ще далеко. Галузь потребує нових матеріалів, надпровідних магнітів та складної інфраструктури для виробництва й утримання ізотопів водню, необхідних для реакції.

Китай не єдиний учасник перегонів. У світі вже працюють понад 70 стартапів, які залучили близько $15 млрд інвестицій для розвитку термоядерних технологій. Паралельно у Франції триває будівництво міжнародного реактора ITER за участю 34 країн, хоча його запуск очікується не раніше 2039 року.

Якщо Китаю вдасться реалізувати свої плани, країна може отримати суттєву перевагу у глобальній гонці за термоядерну енергетику — технологію, яку багато експертів називають одним із найперспективніших джерел енергії майбутнього.

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Джерело: BGR.

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