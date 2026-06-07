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Глобальне потепління вивільнить давній вуглець із вічної мерзлоти

07.06.2026 10:00
Ольга Деркач

Вічна мерзлота Тибетського плато може приховувати одну з найнебезпечніших кліматичних загроз. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показало, що потепління на 2-4°C здатне запустити механізм масового вивільнення давнього вуглецю, який перебував у замороженому стані тисячі років. На думку науковців, це може стати кліматичною точкою неповернення та прискорити глобальне потепління

Глобальне потепління вивільнить давній вуглець із вічної мерзлоти

Фото: unsplash.com

Вічна мерзлота займає близько 15% суходолу Північної півкулі та виконує роль гігантського природного сховища вуглецю. Протягом тисячоліть у замерзлих ґрунтах накопичувалися органічні рештки рослин і тварин, які не розкладалися через низькі температури. Проте зі зростанням температури цей природний резервуар починає втрачати стабільність.

Особливу увагу дослідники приділили Тибетському плато. Воно містить найбільший у світі високогірний запас вуглецю у вічній мерзлоті — близько 47 млрд тонн лише у верхніх 10 метрах. Водночас регіон нагрівається приблизно у 2,5 раза швидше за середньосвітовий показник, що робить його важливим індикатором майбутніх змін у мерзлотних екосистемах.

Щоб оцінити вплив потепління, вчені провели п’ятирічний експеримент на висоті майже 4 800 метрів над рівнем моря. Вони змоделювали чотири сценарії: поточні кліматичні умови та підвищення температури на 1°C, 2°C і 4°C.

За цей час дослідники зібрали понад 40 000 погодинних вимірювань потоків CO₂ та проаналізували вуглецевий склад ґрунтових газів на різних глибинах. Це дозволило визначити, чи походять викиди від сучасної органіки або від давнього вуглецю, який був законсервований у мерзлоті сотні й тисячі років.

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Результати виявилися тривожними. Навіть за помірного потепління втрати вуглецю перевищували його поглинання рослинами. Підвищення температури на 1°C збільшувало чисті викиди CO₂ на 44%, на 2°C — на 80%, а на 4°C — вже на 176%.

За словами авторів роботи, саме діапазон 2-4°C є критичним. На цьому рівні рослини починають страждати від теплового та водного стресу, тому ефективність фотосинтезу знижується. Одночасно тепло проникає в глибші шари ґрунту, розморожуючи стародавні запаси органічної речовини.

Після відтавання мікроорганізми починають активно розкладати цей матеріал, вивільняючи додатковий CO₂ в атмосферу. На відміну від сучасного вуглецю, який бере участь у природному кругообігу, ці викиди є фактично новим навантаженням на кліматичну систему.

Дослідження показало, що основна частина додаткових викидів надходила з ґрунтових шарів віком від 1 845 до 3 411 років. Під час вегетаційного сезону вони забезпечували близько 76% ґрунтового дихання.

Науковці підрахували, що за прогнозованого до кінця століття потепління приблизно на 2,69°C мерзлота Тибетського плато може щороку додатково вивільняти 24-47 г CO₂ на квадратний метр лише за рахунок давнього вуглецю.

Автори наголошують, що сучасні кліматичні моделі часто не враховують такі процеси належним чином. Через це реальний внесок вічної мерзлоти у прискорення глобального потепління може бути суттєво недооціненим.

Водночас дослідники зазначають, що необхідні довгострокові спостереження. З часом рослинні та мікробні спільноти можуть частково адаптуватися до нових умов, однак наразі отримані дані свідчать про те, що вічна мерзлота Тибету вже наближається до небезпечного кліматичного порогу.

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Джерело: Phys.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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