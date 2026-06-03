Вчені нарешті розкрили секрет дивних сигналів із космосу

Вчені знайшли джерело загадкових радіосигналів після 20 років пошуків. Зоря-вампір буквально висмоктує матерію зі свого сусіда

Астрономи з Австралії з’ясували, що джерелом космічних сигналів, які понад 20 років залишалися загадкою, є взаємодія магнітних полів білого карлика та сусіднього червоного карлика.

Ці сигнали, відомі як довгоперіодичні радіотранзієнти, належать до класу космічних радіовипромінювань, відкритого у 2005 році. Більшість об’єктів, що випромінюють радіохвилі, створюють сплески тривалістю лише кілька секунд або навіть менше. Натомість довгоперіодичні радіотранзієнти, яких наразі відомо близько десятка, генерують імпульси тривалістю від кількох хвилин до понад години.

Раніше вчені припускали, що джерелом цих радіосплесків можуть бути магнетари — сильно намагнічені пульсари. Однак нове дослідження під керівництвом Кові Роуза з Університету Сіднея, проведене за допомогою радіотелескопа Australian SKA Pathfinder (ASKAP), показало, що принаймні частина таких сигналів походить від симбіотичних подвійних систем.

Такі системи складаються з компактного об’єкта — зазвичай білого карлика, який є залишком зорі, подібної до Сонця, — та близької зорі-компаньйона, з якої білий карлик перетягує матерію. Коли на поверхні білого карлика накопичується надто багато речовини, це часто призводить до вибуху нової.

«Довгоперіодичні радіотранзієнти роками спантеличували астрономів, — сказав Роуз. — Тепер ми змогли показати, що джерелом одного з таких транзієнтів є білий карлик, який активно забирає матерію у зорі-компаньйона».

Система отримала назву ASKAP J1745-5051. Вона складається з білого карлика діаметром приблизно як Земля, але з масою, близькою до маси Сонця, який поглинає речовину з червоного карлика, маса якого становить лише одну десяту маси Сонця.

Особливість ASKAP J1745-5051 полягає в тому, що система випромінює не лише довгоперіодичні радіосплески, а й рентгенівські імпульси.

«Усі ці випромінювання пов’язані з орбітальним рухом системи, — пояснив Роуз. — Але цікаво, що піки радіо- та рентгенівських сигналів не збігаються в часі, а це свідчить про те, що вони виникають у різних ділянках системи».

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Рентгенівське випромінювання виникає, коли речовина з червоного карлика спірально падає на білий карлик. Наближаючись до нього, під дією гравітації вона ущільнюється, а тертя підвищує температуру до сотень тисяч або навіть мільйонів градусів. Цього достатньо для утворення рентгенівського випромінювання. Точне місце накопичення речовини залежить від взаємного розташування двох зірок.

Походження радіохвиль є складнішим. І білий карлик, і червоний карлик мають власні магнітні поля. Вони обертаються одне навколо одного лише за 1,4 години, причому їхня орбіта не кругова, а сильно витягнута. Через це іноді зорі зближуються значно більше, ніж зазвичай.

Коли вони опиняються близько одна до одної, їхні магнітні поля взаємодіють, вириваючи заряджені частинки з поверхонь обох зірок. Ці частинки рухаються вздовж ліній магнітного поля та випромінюють особливий тип радіохвиль — синхротронне випромінювання. Радіосплески тривають доти, доки магнітні поля залишаються в контакті, і повторюються кожні 1,4 години.

Хоча це пояснює поведінку ASKAP J1745-5051, не факт, що всі довгоперіодичні радіотранзієнти мають таке саме походження. Наприклад, лише ще один подібний об’єкт демонструє рентгенівське випромінювання. Тому частина таких сигналів може виникати внаслідок інших процесів.

Втім, Роуз вважає, що нове відкриття допоможе класифікувати ці загадкові об’єкти.

«Ця система дає нам спосіб розшифрувати такі сигнали, — сказав він. — Вона може допомогти визначити, чи схожі інші довгоперіодичні транзієнти більше на пульсари, чи на системи з білими карликами, фактично ставши своєрідним зоряним Розетським каменем».

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За матеріалами space.com.