Марсохід NASA виявив на Марсі загадкове явище

Марсохід NASA Curiosity зробив незвичайне відкриття на поверхні Марса. Під час дослідження долини Valle Grande апарат зафіксував велику кількість дрібних багатокутних структур, які нагадують бджолині стільники. Науковці вже зустрічали подібні утворення раніше, однак настільки масштабне скупчення побачили вперше

Загадкові багатокутники вкривають схили пагорба, який дослідники неофіційно назвали Miraflores. Їхній діаметр становить приблизно від 3,3 до 7,6 сантиметра. Фахівці ретельно вивчають форму, розміри та хімічний склад структур, проте поки не можуть точно пояснити, як вони утворилися.

«Ми бачили багато дивовижних ландшафтів очима Curiosity, але це море багатокутників справді захопило нас», — зазначив науковий керівник місії Ашвін Васавада з Лабораторії реактивного руху NASA.

Одне з можливих пояснень пов’язане з водою. Подібні структури могли виникнути внаслідок розтріскування стародавнього мулу під час регулярного чергування вологих і посушливих періодів. Раніше Curiosity вже знаходив на Марсі тріщини, які свідчили про існування сезонних циклів висихання та зволоження.

Такі цикли особливо цікавлять науковців, оскільки вони могли створювати умови, сприятливі для складних хімічних реакцій. На Землі чергування вологих і сухих періодів могло відіграти важливу роль у формуванні молекул, необхідних для зародження життя.

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Водночас дослідники розглядають й інші версії. Наприклад, стільникоподібний рельєф міг сформуватися після того, як вода витискалася з осадових порід під тиском шарів матеріалу, що накопичувалися зверху. Остаточну відповідь можуть дати результати аналізу зібраних марсоходом даних.

Curiosity працює на Марсі з серпня 2012 року. Від 2014 року апарат досліджує гору Шарп заввишки близько п’яти кілометрів. Науковці вважають, що мільярди років тому в цій місцевості існували озера та річкові потоки.

За роки роботи марсохід уже знайшов численні докази того, що стародавній Марс міг мати умови, придатні для життя мікроорганізмів. Серед інших несподіваних знахідок — кристали сірки та блискучі метеорити. Нове відкриття може допомогти краще зрозуміти кліматичне минуле Червоної планети та з’ясувати, чи могла вона колись бути придатною для життя.

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Джерело: Independent, Фокус.