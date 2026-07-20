У метеориті знайшли компоненти зародження життя

Метеорит, який у липні 2024 року пробив дах приватного будинку в місті Гіллсборо, штат Нью-Джерсі, виявився унікальним зразком речовини ранньої Сонячної системи

Під час лабораторного аналізу вчені знайшли в ньому сліди концентрованого солоного середовища та складні органічні сполуки, пов’язані з формуванням компонентів, необхідних для виникнення життя.

Космічний об’єкт увійшов в атмосферу зі швидкістю близько 51,5 тис. км/год, спричинив гучний звуковий удар над районом Нью-Йорка, а один із його уламків вагою приблизно 900 грамів пробив покрівлю будинку й упав у спальню.

Власник швидко зібрав чорні фрагменти, використовуючи рукавички та чисті місткості. Завдяки цьому зразки майже не зазнали земного забруднення та стали одними з найкраще збережених метеоритних матеріалів, доступних ученим для аналізу.

Метеорит, який отримав назву Hillsborough, зарахували до вуглецевих хондритів — одних із найдавніших матеріалів Сонячної системи. Дослідники встановили, що метеорит походить від давнього малозміненого астероїда з головного поясу астероїдів.

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На поверхні або поблизу поверхні цього небесного тіла колись діяли концентровані солоні розчини. Подібний хімічний процес раніше не фіксували для цього класу космічних об’єктів.

У складі уламків виявили вуглець, азот, амінокислоти, карбонові кислоти та десятки розчинних органічних сполук. Частина молекул могла утворитися внаслідок взаємодії мінералів із насиченою солоною водою.

Відкриття посилює гіпотезу, що астероїди могли доставити на молоду Землю органічні речовини, з яких згодом сформувалися складніші хімічні системи. Водночас наявність амінокислот не означає, що в метеориті знайшли життя. Йдеться лише про його хімічні «будівельні блоки» та умови, за яких вони могли виникати задовго до появи перших організмів.

Редакція PSM звертає увагу, що подібні відкриття важливі й для України, де науковці також проводять метеорні спостереження та створюють бази даних для дослідження малих тіл Сонячної системи. Вивчення таких об’єктів допомагає краще зрозуміти походження води й органічних речовин на Землі, а також загальну історію формування планет.

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Джерела: seti.org; science.nasa.gov; wionews.com.