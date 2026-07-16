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PaySpaceMagazine

Вчені створили натрієвий акумулятор, що заряджається за декілька хвилин

16.07.2026 19:40
Микола Деркач

Китайські дослідники представили нову натрієву металеву батарею (Sodium Metal Battery, SMB), яка здатна повністю заряджатися лише за чотири хвилини. Якщо технологію вдасться масштабувати, вона може стати дешевшою та безпечнішою альтернативою сучасним літій-іонним акумуляторам, що використовуються в електромобілях, смартфонах та системах накопичення енергії

Вчені створили натрієвий акумулятор, що заряджається за декілька хвилин

Фото: chatgpt.com

Головною проблемою натрієвих металевих батарей тривалий час залишалося утворення так званих дендритів — мікроскопічних кристалічних структур, які виникають під час заряджання та можуть спричинити коротке замикання й вихід батареї з ладу. Саме через це технологія роками залишалася перспективною лише в теорії.

Команда науковців запропонувала вирішення цієї проблеми, створивши новий квазітвердий гелевий електроліт Sn-FB QSE. Він зміцнює внутрішню структуру акумулятора та перешкоджає утворенню дендритів, що значно підвищує стабільність і безпечність роботи батареї. Результати дослідження опубліковані в журналі Nano-Micro Letters.

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Під час лабораторних випробувань батарея пропрацювала понад 6 000 годин без коротких замикань. Крім того, після повної зарядки за чотири хвилини вона зберігала ємність на рівні 80,1 мА·год/г. Якщо ж збільшити час заряджання до приблизно 20 хвилин, акумулятор зберігав 90% початкової ємності навіть після 2 000 циклів заряджання та розряджання, що відповідає показникам сучасних літій-іонних батарей.

Однією з головних переваг нової технології є використання натрію замість літію. Натрій є значно дешевшим, поширенішим у природі та не настільки залежить від обмежених світових запасів критично важливих металів. Крім того, натрієві батареї вважаються менш схильними до перегріву та займання.

Втім, до комерційного використання технології ще далеко. Дослідникам необхідно підтвердити результати незалежними випробуваннями, а також перевірити, як такі батареї працюватимуть за різних температур і в реальних умовах експлуатації. Лише після цього можна буде говорити про їхнє застосування в електромобілях або споживчій електроніці.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що розвиток дешевших і швидкозарядних акумуляторів має стратегічне значення не лише для світового ринку електротранспорту, а й для України. У майбутньому такі рішення можуть використовуватися у системах резервного живлення критичної інфраструктури, домашніх накопичувачах енергії та проєктах із розвитку відновлюваної енергетики, що особливо актуально в умовах постійних атак на енергосистему країни.

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Джерела: livescience.com, msn.com; en.clickpetroleoegas.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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