Дія розширила можливості для учасників гранту «Власна справа»

На порталі Дія розширили можливості подання заявок на грант «Власна справа». Відтепер заявники можуть самостійно обрати банк, який опрацьовуватиме їхню заявку. До програми долучився Sense Bank

Про це повідомила пресслужба

Хто може подати заявку?

фізичні особи;

фізичні особи-підприємці (ФОП);

товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Як подати заявку?

На порталі Дія потрібно:

авторизуватися через BankID або Дія.Підпис;

заповнити онлайн-заявку;

додати бізнес-план за встановленою формою;

обрати банк, який розглядатиме заявку;

підписати документи електронним підписом та надіслати їх.

Читайте також: Грант до 500 тис. грн на власну справу від держави: як отримати

Послуга доступна виключно на порталі Дія.

Проєкт реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою зайнятості України, а також банками-партнерами програми.

Довідково

Програма «Власна справа» — державна програма мікрогрантів для створення та розвитку малого бізнесу. Політику програми формує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, реалізацію та адміністрування забезпечує Державна служба зайнятості України. Подати заявку на участь у програмі можна через портал Дія, центри зайнятості, а також офіси «Зроблено в Україні».

Редакція PSM звертає увагу, що програма «Власна справа» є одним із ключових інструментів державної підтримки малого бізнесу. Можливість самостійно обирати банк для розгляду заявки має зробити процес отримання мікрогранту більш гнучким та зручним для підприємців, які планують започаткувати або розширити власну справу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

На порталі Дія запустили нову послугу

Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні