Грант до 500 тис. грн на власну справу від держави: як отримати

Оголошено про розширення програми грантів для бізнесу в прифронтових регіонах. Відтепер отримати до 500 000 грн на старт або розвиток власної справи можуть підприємці з Одеської області та міста Славутич

Про це повідомила пресслужба Дії.

Гранти вже доступні для бізнесу в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській і Сумській областях.

Сума гранту залежить від кількості нових робочих місць:

до 300 000 грн — якщо створите 1 робоче місце;

— якщо створите 1 робоче місце; до 500 000 грн — якщо створите щонайменше 2 робочі місця.

Для молоді до 25 років діє окрема програма — грант до 150 000 грн без вимоги створювати робочі місця.

Кошти можна спрямувати на все необхідне для розвитку справи: обладнання, сировину, матеріали чи оренду приміщення.

Подати заявку можуть українці, які планують відкрити бізнес, чинні ФОП та компанії, що не працюють на тимчасово окупованих територіях і не мають заборгованості перед державою.

Читайте також: Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

Як отримати грант?

Авторизуйтеся на порталі Дія. Оберіть послугу «Грант на власну справу». Заповніть заявку та бізнес-план. Надішліть документи на розгляд. Пройдіть співбесіду в центрі зайнятості. Отримайте рішення щодо фінансування.

«Маєте ідею для бізнесу? Головне — діяти», — резюмували в Дії.

Редакція PSM нагадує, що гранти на розвиток бізнесу надаються на безповоротній основі за умови дотримання вимог програми. Розширення географії проєкту дає змогу ще більшій кількості українських підприємців залучити фінансування для відкриття або масштабування власної справи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На порталі Дія запустили нову послугу

Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні

monobank запустив електронні підписи — monoКЕПи