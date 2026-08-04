Деякі українці мають право на додаткову відпустку

Українське законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії для працівників, які усиновили дитину. Зокрема, вони мають право на спеціальну одноразову відпустку зі збереженням заробітної плати

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО, передає «Ре-Інформ».

Відповідно до Кодексу законів про працю України, оплачувана відпустка надається працівникам, які усиновили дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.

Тривалість такої відпустки становить:

56 календарних днів — у разі усиновлення однієї дитини;

70 календарних днів — якщо одночасно було усиновлено двох або більше дітей.

Святкові та неробочі дні до тривалості відпустки не включаються.

Якщо дитину усиновило подружжя, скористатися спеціальною оплачуваною відпусткою може лише один із батьків — за їхнім вибором.

Коли потрібно подати заяву

Право на відпустку зберігається за умови, що працівник звернувся до роботодавця не пізніше ніж через три місяці з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення.

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Для оформлення відпустки необхідно подати:

заяву про надання відпустки у зв’язку з усиновленням, складену в довільній формі;

копію рішення суду про усиновлення з відміткою про набрання ним законної сили;

довідку з місця роботи другого з подружжя про те, що він або вона не скористалися такою відпусткою, якщо дитину усиновило подружжя.

Після отримання та перевірки документів роботодавець видає наказ про надання відпустки. Працівника мають ознайомити з ним під підпис.

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років

Якщо усиновленій дитині ще не виповнилося трьох років, один із батьків також може оформити відпустку для догляду за нею до досягнення трирічного віку.

Таку відпустку дозволено використовувати повністю або частинами. Водночас вона не надається автоматично: для її оформлення усиновлювач повинен подати роботодавцю окрему письмову заяву.

Редакція PSM звертає увагу: усиновлювачам важливо дотриматися встановленого тримісячного строку подання заяви на оплачувану відпустку. Перед зверненням до роботодавця також варто заздалегідь підготувати рішення суду з відміткою про набрання законної сили та інші необхідні документи, щоб уникнути затримок під час оформлення.

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