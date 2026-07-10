Що робити, якщо житло постраждало через обстріл

Якщо ваше житло постраждало внаслідок ворожого обстрілу, важливо знати, як правильно зафіксувати пошкодження та повідомити про них правоохоронні органи

Про це йдеться у повідомленні МВС України.

Така фіксація необхідна для документування воєнного злочину та може знадобитися для подальшого отримання компенсації. Розповідаємо, куди і як звертатися для фіксації пошкоджень, а також пояснюємо:

які документи видає поліція до та після огляду;

чи варто прибирати в оселі до огляду місця події;

як і коли проводять огляд пошкодженого майна;

яку допомогу правоохоронці надають на місці обстрілу.

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Перше, що варто зробити – звернутись до поліції:

за телефоном 102 чи 112;

особисто в підрозділ поліції, найближчий до місця події.

Слідчо-оперативна група огляне пошкоджене майно і складе протокол огляду.

Після звернення поліція надає талон-повідомлення про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, а після огляду місця події та внесення відомостей про кримінальне правопорушення – на вимогу заявника або потерпілого надається витяг з ЄРДР.

Ці документи можуть знадобитися для подальших звернень щодо компенсації до відповідних органів.

Важливо:

Прибирання у пошкодженому приміщенні бажано НЕ здійснювати до приїзду слідчо-оперативної групи. На місці можуть залишатися небезпечні предмети, а також існувати інші загрози життю і здоровʼю. Спочатку місце події мають обстежити працівники ДСНС і правоохоронних органів.

Прибирати чи змінювати обстановку у пошкодженому від ворожого обстрілу приміщенні можна з метою усунення небезпеки (перекрити газ, воду) та порятунку майна від подальшого пошкодження.

У такому разі важливо не викидати уламки, не змінювати характер пошкоджень без нагальної потреби та перед прибиранням зробити фото- та відеофіксацію.

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*Зауважте, що самостійна фото-/відеозйомка пошкоджень не замінює повноцінний огляд слідчим.

Час проведення огляду обумовлений безпековою ситуацією. Огляд може відбуватися у той же день, після проведення аварійно-рятувальних робіт або паралельно. У разі масованих обстрілів, огляд може бути проведений наступного дня або пізніше.

Окрім цього, місці ворожих обстрілів поліція забезпечує охорону місця події, може організувати евакуацію спільно з ДСНС, координує доступ медичних працівників, забезпечує публічну безпеку, а також надає первинну психологічну підтримку.

Збережіть цю інформацію та поділіться нею з близькими. У критичній ситуації знання правильного алгоритму дій дозволить швидше отримати необхідну допомогу.

Редакція PSM звертає увагу, що належна фіксація пошкоджень є важливим етапом не лише для документування воєнних злочинів, а й для подальшого отримання державної компенсації за зруйноване або пошкоджене майно. Тому у разі обстрілу варто дотримуватися рекомендацій правоохоронців і не змінювати обстановку на місці події без нагальної потреби.

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