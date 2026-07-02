Як отримати житлову субсидію з 1 липня 2026

З 1 липня при поданні заяви на житлову субсидію її буде призначено з місяця звернення

«Якщо заяву про призначення субсидії подано протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання (пункт 75 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)», — пояснюють у Пенсійному фонді України.

Якщо житлова субсидія вже отримувалась в попередньому періоді, то подати заяву на новий період повинні лише окремі категорії громадян.

Кому саме слід звернутись до органу Пенсійного фонду України:

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Якщо ви або члени вашого домогосподарства належите до однієї категорій осіб, про які йдеться вище, подайте документи до 1 липня, і тоді виплату вам буде призначено з 1 травня – з початку неопалювального сезону.

Подати заяву та необхідні документи до органу Пенсійного фонду України можна в один із способів:

через сервісні центри Фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштовим відправленням – на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд України» або через Єдиний портал державних послуг Дія.

Редакція PSM звертає увагу, що українцям варто своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, які можуть вплинути на право на субсидію або її розмір. Зокрема, це стосується зміни складу домогосподарства, місця проживання, майнового стану чи доходів. Неповідомлення про такі обставини може призвести до необхідності повернення надміру виплачених коштів.

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