Скільки податків надійшло до держбюджету у 2026

До загального фонду державного бюджету України за перше півріччя 2026 року надійшло 717,7 млрд грн податків і зборів, адміністрування яких здійснює Державна податкова служба

Це на 70,6 млрд грн, або 10,9%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила голова ДПС Леся Карнаух.

За її словами, попри повномасштабну війну, руйнування підприємств, пошкодження енергетичної інфраструктури та складну логістику, український бізнес продовжує виконувати свої податкові зобов’язання.

«Війна щодня впливає на економіку. Зруйновані підприємства, пошкоджені енергетичні об’єкти, змінена логістика — це все неминуче позначається на роботі бізнесу. Але дякую кожному бізнесу, кожному підприємству, кожному платнику, які продовжують виконувати свої зобов’язання та наповнюють бюджет», — зазначила Леся Карнаух.

Найбільшим джерелом доходів загального фонду бюджету за підсумками першого півріччя став податок на доходи фізичних осіб. Його надходження сягнули 204,9 млрд грн, що на 37,1 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Друге місце за обсягом надходжень посів податок на прибуток підприємств — 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн). Водночас податок на додану вартість з урахуванням бюджетного відшкодування забезпечив 160 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж торік.

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Суттєве зростання також продемонстрували надходження від акцизного податку з вироблених в Україні товарів — 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн), а також рентної плати, яка принесла бюджету 28,8 млрд грн, що на 7,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Окремо у ДПС підбили підсумки червня. За місяць до загального фонду держбюджету надійшло 133 млрд грн податків і зборів. Це на 6,5 млрд грн, або 5,1%, більше, ніж у червні 2025 року.

У податковій службі наголошують, що стабільне зростання надходжень є результатом як відповідального ставлення платників податків, так і роботи податкових органів. За словами Лесі Карнаух, саме це дозволяє підтримувати фінансову стійкість держави в умовах війни.

«Відповідальність бізнесу та професійна робота команди ДПС дозволяє забезпечувати фінансову стійкість держави. Це те, що допомагає країні вистояти», — підсумувала очільниця ДПС.

На думку редакції, опубліковані показники свідчать про збереження позитивної динаміки податкових надходжень навіть в умовах воєнної економіки. Водночас для повної оцінки бюджетної ситуації важливо аналізувати не лише зростання доходів, а й фактори, які його забезпечили: інфляційний ефект, підвищення рівня заробітних плат, зміни в податковому законодавстві, а також динаміку відшкодування ПДВ та виконання планових показників бюджету. Саме комплексний аналіз дозволить оцінити стійкість цієї тенденції у другому півріччі.

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Джерело: ДПС.