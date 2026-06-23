Скільки податку сплатили власники нерухомості у 2026 — ДПС

За перші п’ять місяців 2026 року власники нерухомості сплатили 5,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 12,9% більше, ніж торік. Тоді бюджет отримав 4,9 млрд грн

Столиця та трійка регіонів-лідерів забезпечили значну частину від усієї суми надходжень. Найбільше сплатили у Києві — 1,1 млрд грн. Київська область принесла 612,8 млн грн, Дніпропетровська — 564,8 млн грн, а Львівська — 539,5 млн грн.

Цей податок продовжує демонструвати стабільне зростання вже не перший рік: за підсумками 2025 року надходження від нього перевищили 12,7 млрд грн, що на 19,3% більше порівняно з 2024 роком — тоді його сплатили майже 1,1 млн платників.

Усі зібрані кошти залишаються в місцевих бюджетах. Це дозволяє громадам самостійно фінансувати відновлення інфраструктури, роботу комунальних служб та соціальні проєкти під час воєнного стану.

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Окремо варто врахувати контекст самого податку: він стягується з власників нерухомості, площа якої перевищує встановлені законом норми — 60 м² для квартир та 120 м² для будинків. Платять його як фізичні, так і юридичні особи, незалежно від того, резиденти вони України чи іноземці. Водночас законодавство передбачає низку винятків: податок не нараховується на житло в зоні бойових дій, тимчасово окупованих територіях, а також на нерухомість, пошкоджену чи зруйновану через війну.

Ця норма залишається однією з причин, чому зростання надходжень відбувається нерівномірно по регіонах — у деяких областях значна частка житлового фонду фактично виведена з-під оподаткування через бойові дії, тоді як у тилових регіонах, як-от Київ і Львівська область, податкова дисципліна та обсяги нерухомості залишаються стабільно високими.

На думку редакції, стабільне двозначне зростання надходжень від податку на нерухомість — це не лише ефект інфляції чи перегляду ставок. Це також сигнал того, що ринок нерухомості в Україні поступово стабілізується навіть в умовах війни, а власники житла дедалі дисциплінованіше виконують свої податкові зобов’язання. Для громад, які отримують ці кошти напряму, це особливо цінний ресурс — на відміну від держбюджетних трансфертів, такі надходження дають місцевій владі більшу автономію у виборі пріоритетів відновлення.

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Джерело: ДПС України.