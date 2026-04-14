У Дії готують запуск сервісу для сплати податків і контролю майна

В Україні готують запуск оновленого сервісу в застосунку Дія, який має спростити взаємодію громадян із податковою системою. Користувачі зможуть бачити не лише суми боргів, а й детальну інформацію про своє майно та податкові нарахування

Про це у колонці для РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Йдеться про комплексний цифровий інструмент, який об’єднає дані про землю, нерухомість і транспортні засоби. Інформація підтягуватиметься автоматично з державних реєстрів, що дозволить перевіряти її актуальність у режимі реального часу.

Однією з ключових функцій стане доступ до електронних податкових повідомлень-рішень. У застосунку можна буде переглянути деталі нарахувань: площу об’єкта, характеристики авто чи суму податку. Це дасть змогу швидко виявляти помилки, наприклад, якщо продане майно досі враховується в системі.

Сервіс також передбачає автоматичну звірку даних. У разі невідповідностей користувач зможе оперативно звернутися до податкової ще до виникнення боргу. Таким чином система працюватиме на випередження, зменшуючи ризики штрафів і санкцій.

Окрему увагу приділили сповіщенням. Дія надсилатиме push-повідомлення про нові нарахування, наближення строків оплати або прострочені платежі. Це має допомогти уникати пені, арештів рахунків і інших обмежень.

Процес оплати стане значно простішим. Реквізити, включно з IBAN і кодами бюджетної класифікації, підставлятимуться автоматично залежно від місця реєстрації. Сплатити податки можна буде за кілька секунд через Apple Pay або Google Pay, а квитанції зберігатимуться в системі.

Сервіс працюватиме незалежно від місця перебування користувача. Це особливо актуально для українців за кордоном, які зможуть контролювати свої фінансові зобов’язання дистанційно.

У Міністерстві цифрової трансформації очікують, що запуск такого функціоналу підвищить рівень добровільної сплати податків. Простота й прозорість процесу мають зменшити кількість помилок і навантаження на податкові органи.

Водночас безпека даних залишається ключовим пріоритетом. Дія не зберігатиме персональну інформацію, а лише відображатиме її з реєстрів через захищені канали. Доступ до профілю матиме лише власник після верифікації.

Очікується, що новий сервіс стане ще одним кроком до моделі «держава як сервіс», де взаємодія з податковою системою відбувається швидко, прозоро та без зайвої бюрократії.

