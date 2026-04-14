ФОПам нагадали про обов’язкові платежі до 20 квітня

14.04.2026 15:40
Микола Деркач

ФОПам варто врахувати різні дедлайни залежно від групи. Підприємці 1 та 2 груп мають сплатити податки до 20 квітня, тоді як для ФОПів 3 групи граничний термін — 20 травня

Про це йдеться у матеріалі ДПСУ.

Для початку нагадаємо, що з 1 січня 2026 року для фізичних осіб – підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діють нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Максимальний місячний розмір єдиного податку:

  • ФОП 1 групи – 332,80 грн(не більше 10 % прожиткового мінімуму)
  • ФОП 2 групи – 1 729,40 грн(не більше 20 % мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,70 грн (10 % мінімальної заробітної плати).

Розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»:

  • прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 грн;
  • мінімальна заробітна плата – 8 647 грн.

Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Єдиний податок

Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки встановлюються:

  • для 1 групи – у відсотках від прожиткового мінімуму;
  • для 2 групи – у відсотках від мінімальної зарплати.

Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.

Підвищена ставка 15 % застосовується до доходів ФОП 1–3 груп у разі:

  • перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ);
  • отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;
  • застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ);
  • здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів);
  • провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4  ст. 291 ПКУ відповідно).

Військовий збір

Для ФОП – платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка становить 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Строк сплати – щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

