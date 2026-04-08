Рада продовжила військовий збір: подробиці

7 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження сплати військового збору ще на три роки після завершення воєнного стану

Рішення підтримали одразу в цілому.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу та закріплює дію чинних ставок збору на період після війни. Йдеться про рік, у якому воєнний стан буде скасовано або припинено, та наступні три роки.

Ставки залишаться без змін

Закон передбачає збереження нинішніх умов оподаткування. Для фізичних осіб ставка становитиме 5%, а для військовослужбовців і працівників сектору безпеки та оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (за винятком доходів, звільнених від оподаткування).

ФОПи 1-ї, 2-ї та 4-ї груп платитимуть 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Для платників єдиного податку 3-ї групи ставка залишиться на рівні 1% від доходу.

Кошти підуть на оборону

Військовий збір і надалі спрямовуватиметься до спеціального фонду державного бюджету. Гроші використовуватимуть виключно для фінансування потреб Збройних Сил України.

Цікаве по темі: Деяких ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування

У поясненні до закону наголошується, що таке рішення дозволяє забезпечити стабільне фінансування оборонного сектору не лише під час війни, а й у період після її завершення. Це також створює фінансову основу для відновлення країни та зміцнення обороноздатності.

Фінансовий ефект і міжнародні зобов’язання

За оцінками Міністерства фінансів, продовження військового збору дозволить щороку залучати до бюджету близько 140 млрд грн.

Окрім внутрішніх потреб, ухвалення закону пов’язане з виконанням міжнародних зобов’язань України, зокрема в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Таким чином, військовий збір стане довгостроковим інструментом фінансування оборони навіть після завершення воєнного стану, зберігаючи чинне податкове навантаження для громадян та бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Податкова запроваджує новий інструмент для бізнесу

Скільки судів проти Податкової виграли моделі OnlyFans — Опендатабот

Скільки податків сплатили українці у березні 2026

Джерело: Міністерство фінансів України.