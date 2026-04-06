Податкова запроваджує новий інструмент для бізнесу

06.04.2026 14:30
Микола Деркач

ДПСУ запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних. Це «дорожні карти», які допоможуть платникам ПДВ без помилок заповнити і подати Таблицю даних

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

«Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність і податкова накладна зупинена. Завдяки комплексу заходів нам вже вдалося суттєво скоротити відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогодні він становить 0,1 – 0,15%. Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників», – сказала Леся Карнаух.

ДПС розробила ще один практичний інструмент. Фахівці ДПС проаналізували низку кейсів, запити профільних асоціацій, врахували специфіку різних видів господарської діяльності.

Розробили «дорожні карти» для роботи з таблицями даних платника податку на додану вартість. Не теорія, а чіткі практичні поради. Все те, що допоможе правильно заповнити Таблицю даних і уникнути помилок.

Таблиця даних платника податку – це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД) та послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає, виготовляє та реалізує на території України.

Цільові групи, для яких подання таблиці є найбільш актуальним:

  • виробнича та переробна сфери;
  • будівництво;
  • сфера надання послуг та виконання робіт;
  • сільськогосподарські товаровиробники.

«Дорожні карти» вже на вебпорталі ДПС:

  1. Таблиця даних платника податку на додану вартість.
  2. Таблиця даних платника податку (практичні поради).

Основні вимоги та особливості подання

Подання Таблиці даних має свої особливості, неврахування яких може призвести до відмови в її врахуванні:

  1. Таблиця обов’язково подається з поясненням, де зазначено вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність.
  2. Документ подається в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій.
  3. У разі ведення кількох видів діяльності – таблицю даних платника ПДВ можна подавати окремо на кожен з видів діяльності.
  4. На коди, які є у врахованій таблиці даних платника, повторно таблиця не подається.
  5. Для розкриття суті господарських операцій можуть бути надані також копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.

Що обов’язково вказати в поясненні?

Для позитивного рішення комісії платник має розкрити суть своєї діяльності.

Пояснення повинно містити інформацію про:

  • платника податку та специфіку його діяльності,
  • трудові ресурси, задіяні у господарській діяльності (згідно з Податковим розрахунком сум доходу),
  • матеріальні ресурси (з відображенням у формі 20-ОПП та фінансовій звітності): основні засоби, транспорт, земельні угіддя, спецтехніка,
  • дозвільні документи: ліцензії, допуски та інші необхідні документи,
  • обов’язкове посилання на податкову та фінансову звітність платника.

Чому Таблицю можуть не врахувати: типові помилки

Коли комісія приймає рішення про неврахування таблиці:

  • таблиця даних платника подана без пояснення,
  • у поясненні відсутні: посилання на податкову та фінансову звітність; не розкрито суті господарських операцій; у суб’єкта господарювання відсутні трудові ресурси для виконання робіт або зарплата менше мінімально встановленого рівня; у поясненні виявлена розбіжність між зазначеною платником інформацією та даними автоматизованих систем.

Наприклад:

  • сільгоспвиробник подає таблицю на реалізацію продукції, але не має інформації про земельні ділянки, техніку чи персонал;
  • кредит сформовано за рахунок придбання товарів, що не стосуються основної діяльності (наприклад, закупівля оргтехніки та продуктів харчування для будівельних робіт);
  • виявлено невідповідність між інформацією від платника та даними автоматизованих систем ДПС;
  • розмір заробітної плати працівників нижчий законодавчо встановленого мінімуму.

