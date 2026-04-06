Хто з українських банків заробив найбільше торік — Опендатабот

06.04.2026 11:10
Ольга Деркач

Понад 304 млрд грн заробила десятка кращих банків України, які потрапили до Індексу Опендатаботу 2026. Їх сукупний дохід зріс на 14%, порівняно з минулим роком. Склад десятки кращих не змінився, втім деякі банки помінялися місцями в переліку. 67% сукупного доходу лідерів банківської сфери припадає на 5 державних банків. Незмінним лідером залишається Приват, а найбільший приріст доходу отримав Універсал банк (monobank)

Фото: motionarray.com, freepik.com

304,27 млрд грн сукупного доходу отримали торік банки-лідери Індексу Опендатаботу 2026. За рік дохід банків зріс на 14%.

80% сукупного доходу всіх 60 українських банків сформувала десятка лідерів. Більша частина цих коштів традиційно припадає на 5 державних банків: 67% доходу банківської сфери Індексу, або 202,89 млрд грн.

Інфографіка: Опендатабот

Беззаперечним лідером ринку залишається ПриватБанк — 122,63 млрд грн доходу. Це на 11% більше, ніж роком раніше. Водночас чистий прибуток банку зменшився на 28% — до 29,08 млрд грн. Попри це він все одно залишається найбільш прибутковим банком країни.

Основною причиною падіння прибутку стали податкові витрати: у 2025 році вони склали 58,88 млрд грн — близько 67% від прибутку до оподаткування. Додаткові податкові зобов’язання виникли після того, як банк припинив визнавати активи, пов’язані з колишніми власниками, і нарахував близько 37,5 млрд грн податку на прибуток.

Другу сходинку рейтингу традиційно посідає державний Ощадбанк. Його дохід у 2025 році склав 41,68 млрд грн — на 13% більше, ніж у рік до того. Прибуток також зріс на 12% і сягнув 16,63 млрд грн.

Найбільш помітний прорив року зробив приватний Універсал банк (monobank). Його дохід зріс у 1,4 раза: до 27,2 млрд грн. Завдяки цьому банк піднявся на третю позицію, випередивши Райффайзен Банк. Крім того, Універсал показав і найбільше зростання прибутку серед банків-лідерів Індексу: у 2,8 раза.

Райффайзен Банк цього року опустився на четверте місце. Його дохід зріс на 8% і склав 23,63 млрд грн. Водночас банк наростив прибуток у 2,5 раза — до 10,74 млрд грн.

П’яту позицію другий рік поспіль займає ПУМБ. Дохід банку зріс на 23% — до 22,6 млрд грн, а прибуток подвоївся і сягнув 8,05 млрд грн.

Укрсиббанк уже третій рік поспіль утримує сьому позицію в Індексі. Його дохід зріс на 5% і склав 16,06 млрд грн. При цьому прибуток збільшився у 1,4 раза — до 5,8 млрд грн.

Державні Укргазбанк та Укрексімбанк другий рік поспіль посідають сьоме та восьме місця відповідно. Укргазбанк торік наростив дохід на 7% — до 13,48 млрд грн, а прибуток збільшив у 1,7 раза й отримав 4,87 млрд грн. В Укрексімбанку +9% доходу за рік — 13,25 млрд грн, а от прибуток зріс у 1,6 раза — до 8,86 млрд грн.

ОТП Банк став одним із небагатьох, кому вдалося покращити позиції у рейтингу. Він піднявся з десятого місця на дев’яте. Його дохід у 2025 році зріс на 7% і склав 11,85 млрд грн, а прибуток збільшився у 1,3 раза — до 8,99 млрд грн.

П’ятим державним банком у десятці залишається Сенс Банк. Попри зростання доходу на 7% — до 11,85 млрд грн — він опустився в рейтингу на одну позицію і тепер посідає десяте місце. Його прибуток, навпаки, зменшився на 16% і склав 3,2 млрд грн.

Загалом різке зростання прибутків у більшості банків торік може пояснюватися не лише операційними результатами. За звітами НБУ, витрати на податок на прибуток у 2025 році становили близько 25% від прибутку до оподаткування, тоді як у 2024 році цей показник був приблизно вдвічі більшим — близько 50%.

Джерело: Опендатабот.

