Uklon купує сервіс електросамокатів e-Wings

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon, який входить до складу Kyivstar Group, оголосив про придбання львівського оператора електросамокатів e-Wings. Сума угоди становить ₴97,6 млн, а її закриття очікується у третьому кварталі 2026 року

У компанії зазначають, що розвиток мікромобільності є одним із пріоритетних напрямів для платформи. За словами CEO Uklon Сергія Гришкова, інтеграція сервісу електросамокатів відповідає стратегії створення єдиної екосистеми міської мобільності.

Після завершення угоди сервіс e-Wings планують інтегрувати до основного застосунку Uklon. Це дозволить користувачам отримати доступ до різних транспортних послуг в одному сервісі — від поїздок містом до міжміських та міжнародних маршрутів.

Наразі e-Wings працює у 11 містах України, серед яких Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Тернопіль, Чернігів та Ірпінь. Парк компанії налічує близько 3 тис. електросамокатів.

Читайте також: Чи увійде SpaceX до індексу S&P 500

Після закриття угоди команда e-Wings приєднається до Uklon під керівництвом Chief Operating Officer Вадима Іщенка. Співзасновники сервісу Роман Мотрук та Олег Білий також продовжать розвивати напрям мікромобільності вже в структурі компанії.

«Приєднання до Uklon відкриває для нас новий етап розвитку та дає можливість створити єдиний сервіс міської мобільності, де користувачі зможуть орендувати електросамокат або замовити авто в одному застосунку», — зазначили співзасновники e-Wings.

Uklon був включений до звітності Kyivstar у квітні 2025 року. За підсумками першого кварталу 2026 року компанія отримала ₴1,43 млрд виручки, а показник EBITDA склав ₴538,9 млн. За цей період сервіс забезпечив 43,7 млн поїздок та 1,5 млн доставок.

Одним із ключових конкурентів Uklon на українському ринку залишається Bolt, який також розвиває сервіс оренди електросамокатів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Міжнародні резерви України скоротилися — НБУ

Скільки грошей українці витратили онлайн у 2026 — НБУ

За матеріалами forbes.ua.