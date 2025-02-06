Київстару дозволили купити Uklon

Найбільшому мобільному оператору України — Київстар — дозволили придбати Uklon

Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириченко у своєму Facebook.

«Приватному акціонерному товариству «Київстар» надали дозволи на набуття контролю над компанією «UKLON LTD» та товариствами з обмеженою відповідальністю «Тех уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Україна»», — пише Кириченко.

Такі рішення АМКУ прийняв за п’ятьма заявами Київстару.

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Комітет дійшов висновку, що дії компанії не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).

Нагадаємо, що Київстар вийде на біржу Nasdaq вже цього року. Частину акцій провідного мобільного оператора Київстар планують розмістити на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq), імовірно, у третьому кварталі цього року. Про це сказав СЕО Київстар Олександр Комаров. Процедура лістингу є складним багатоступеневим процесом, зазначив Комаров. Він наголосив, що швидкість його реалізації залежатиме від рішень Американської комісії з цінних паперів.

Раніше ми писали, що Київстар і Starlink впровадять революційний супутниковий зв’язок в Україні. Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, які отримають доступ до інноваційної послуги Starlink — Direct to Cell. Це значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку. Очікується, що компанія Київстар розпочне надання послуг Starlink Direct to Cell з можливістю обміну SMS та OTT-повідомленнями вже у четвертому кварталі 2025 року.

Крім того, Київстар повністю переведе на 4G деякі міста України. У Київстарі відзвітували, що за підсумками тестування швидкість та якість мобільного інтернету 4G зросла в середньому на 40%. Задля покращення 4G-мережі в окремих регіонах, буде вимкнена мережа 3G у деяких містах.

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