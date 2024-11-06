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Київстар повноцінно запустив новий код номерів, але не для всіх

06.11.2024 13:00
Дарія Шуть
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Новий код номерів 077 доповнить вже наявні 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи номерну місткість оператора Київстар

Київстар повноцінно запустив новий код номерів, але не для всіх

Фото: freepik.com

З початку листопада найбільший український мобільний оператор Київстар оголосив про запуск продажу перших номерів з новим кодом 077. Нагадаємо, у лютому цього року компанія отримала офіційний дозвіл на використання цього коду мережі.

Перші номери з кодом 077 представлені як ексклюзивні, що означає особливу комбінацію цифр, які користувач може обрати самостійно. Придбати такий номер можна в будь-якій торговій точці оператора або онлайн-магазині, а також в магазинах партнерів.

Окремо в продаж будуть виставлені унікальні номери, наприклад – 077 777 77 77 та інші ексклюзивні комбінації. Про старт продажів таких номерів, в Київстар обіцяють повідомити додатково.

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Водночас є важливий нюанс, оскільки нові номери будуть доступні не всім, зокрема це стосується власників iPhone. SIM-карта з новим номером не працюватиме на пристроях з версіями операційної системи нижче IOS 18.1. Якщо смартфон не має такої можливості (IPhone 8 та моделі попередніх серій), надсилання SMS на номери 077ххххххх буде недоступним.

У Київстарі зазначають, що новий код дозволить випустити ще 10 мільйонів номерів в мережі оператора, адже на цей момент частка використання чинних кодів перебільшує 79% їх загальної місткості. Водночас додатковий номерний ресурс необхідний для надання рішень для B2B клієнтів та масового ринку.

Раніше ми писали, що Київстар оновив послугу Екстра гроші. Завдяки сервісу Екстра гроші абоненти передплати можуть поповнити бонусний мобільний рахунок, щоб сплатити за послуги зв’язку та інтернету, якщо немає іншого способу внести кошти.

Крім того, Київстар оновив умови заміни SIM-карт. Оновлена вартість послуги для всіх абонентів передплаченого зв’язку, контрактних абонентів та бізнес-клієнтів становитиме 50 грн.

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Рубрики: КиївстарКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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