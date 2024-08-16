Київстар оновив послугу Екстра гроші

Мобільний оператор Київстар вніс зміни до свого сервісу Екста гроші

Завдяки сервісу Екстра гроші абоненти передплати можуть поповнити бонусний мобільний рахунок, щоб сплатити за послуги зв’язку та інтернету, якщо немає іншого способу внести кошти.

«З 22 серпня 2024 року ми оновлюємо Екстра гроші, тепер ви зможете замовити більші суми — 400 та 500 грн, — йдеться в заяві Київстару. — За умовами послуги ви можете отримати від 20 до 500 грн на бонусний рахунок, а повернути ці гроші після поповнення основного рахунку. Крім того, сервісом можна користуватися й у роумінгу».

Як замовити Екстра гроші:

за запитом *117# — сума буде нарахована автоматично;

за запитом *117*Х#, де Х — доступна вам сума, — якщо ви хочете замовити конкретну можливу суму.

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У Київстар наголошують, що під час замовлення послуги Екстра гроші додається комісія, а саме для поповнення на: 25 гривень — 10, 125 грн — 40, 175 грн — 60, 225 грн — 75, 300 грн — 100, 400 грн — 125, 500 грн — 150. Комісія у роумінгу така ж, як і комісія в Україні.

Нагадаємо, що Київстар оновив умови заміни SIM-карт. Оновлена вартість послуги для всіх абонентів передплаченого зв’язку, контрактних абонентів та бізнес-клієнтів становитиме 50 грн. Зміни почали діяти з 15 серпня 2024 року. Ви можете замінити SIM у магазині Київстар. Негарантійна заміна виконується, у випадках втрати, блокування чи пошкодження SIM-карти.

Раніше ми писали, скільки заробив Київстар за останні місяці. Виторг найбільшого в Україні мобільного оператора Київстар у квітні-червні збільшився до 9,425 млрд грн (на 9,5%), а у валюті — до $236 млн (на 0,4%) відносно другого кварталу 2023-го. Водночас показник EBITDA збільшився до 5,585 млрд грн (на 9,8%) порівняно з минулим роком в нацвалюті та до $140 млн (на 0,8%) у доларах.

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За матеріалами: Київстар.