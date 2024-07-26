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Київстар та Дія запустили нову послугу

26.07.2024 15:40
Ольга Деркач
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Мобільний оператор Київстар та Дія спільно запустили нову послугу

Київстар та Дія запустили нову послугу

Київстар та Дія запустили нову послугу Фото: freepik.com

Тепер в Дії можна онлайн оформити контракт з Київстар, а також отримати безплатну доставку SIM-карти. Про це повідомляє Дія у своєму Telegram-каналі.

«Контракт — це захист номеру від шахраїв, можливість підключити на один рахунок до 5 номерів та проводити платежі з відстрочкою. Тож користуйтесь цими перевагами на телефонах та планшетах, які підтримують і звичайні SIM», — пишуть в Дії.

Також відзначається, що не треба жодних поїздок у магазини оператора та паперових документів, щоб отримати послугу.

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Як це працює:

  • зайдіть в інтернет-магазин Київстар;
  • виберіть контрактний тариф для звичайних SIM;
  • натисніть Підключити;
  • виберіть номер;
  • пошерте копію ID-картки чи закордонного паспорта через Дію для онлайн-ідентифікації;
  • ознайомтесь з договором, підпишіть його та введіть адресу для доставки.

«Дія та Київстар дбають про ваш час і комфорт», — додають в Дії.

Нагадаємо, що у Дії запрацювала подача заявок до Реєстру збитків. Тепер всі українці можуть повідомити до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене або знищене житло через Дію.

Раніше ми писали, що Київстар проведе тестування 4G у двох містах України. Завдяки впровадженню технології 4G українці зможуть користуватися якісним зв’язком та швидкісним мобільним інтернетом. Зокрема, з 3 вересня випробування радіочастот у спектрі 2100 МГц пройде у Чернівцях та Горішніх Плавнях.

Крім того, у Дії можна буде отримувати гранти на навчання. Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє інтегрувати видачу грантів на навчання в державний застосунок Дія. Йдеться про додаткову фінансову підтримку від держави для абітурієнтів, які вступатимуть на контрактну форму навчання. Цього року така можливість з’явиться вперше.

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Рубрики: ДіяКиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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