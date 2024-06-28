У Дії відображатимуться медичні дані

У Дії зʼявляться медичні дані. Тепер можна буде легко обрати сімейного лікаря, подати декларацію чи оновити персональні дані

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у своєму Telegram-каналі.

«Продовжуємо створювати ще більше важливих сервісів для українців разом з МОЗ та НСЗУ. У Дії кожен зможе зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт. А також обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи, за потреби, розірвати дійсну», — заявили в Мінцифри.

Крім того, буде доступна функція вносення змін до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку. Зараз, щоб змінити номер телефону чи будь-яку інформацію про себе в ЕСОЗ, потрібно їхати до лікаря або подати звернення до НСЗУ. Вже скоро це можна буде зробити за кілька кліків у Дії.

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На першому етапі сервісу зможете:

зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ;

самостійно подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;

переглядати раніше подані декларації, а за потреби — розірвати декларацію з лікарем;

змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.

«Надалі плануємо розширювати функціонал сервісу», — додали в Мінцифри.

Нагадаємо, що у Дії зʼявляться нові документи. У Дії будуть свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Наразі шукають учасників бета-тестування. Також у Дію автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером. Не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва. Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей.

Раніше ми писали, що Кабмін затвердив створення «Кабінету пацієнта» в Дії. До порталу та мобільного додатку Дія буде додано можливість перегляду та обміну медичною інформацією користувача з центральної бази електронної системи охорони здоров’я.

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