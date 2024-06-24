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У Дії зʼявляться нові документи — Федоров

24.06.2024 17:30
Ольга Деркач
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У Дії будуть свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Наразі шукають учасників бета-тестування

У Дії зʼявляться нові документи — Федоров

У Дії зʼявляться нові документи — Федоров Фото: freepik.com, flaticon.com

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федором у своєму Telegram.

«Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на Укрпошті», — пише Федоров.

Він додав, що також у Дію автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером. Не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва. Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей.

Цікаве по темі: Федоров розповів, коли буде запущено бронювання в Дії

«Долучайтесь до бета-тесту, діліться фідбеком, користуйтеся послугою першими. Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян», — пише Федоров.

Нагадаємо, що Дія запустила сайт для бізнесу. Український бізнес отримав універсальний сайт, створений фахівцями Дії. Тут зібрано широкий діапазон безкоштовних послуг, враховуючи консультації.

Понад 15 тис. установ та бізнесів уже інтегрували Дію в свою роботу. Серед них: monobank, Укрзалізниця, Нова Пошта, Сільпо, Київ Цифровий, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, мережа аптек АНЦ.

Раніше ми писали, що на порталі Дія зʼявилася революційна послуга е-Підприємець. Там українцям доступні всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи.

Одна заява — і українці отримують:

  • сервіси без жодних черг та очікувань на отримання послуг для бізнесу;
  • доступні комплекси послуг за видами малого бізнесу — для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнює їх;
  • витяги, декларації й результати надання послуг під рукою — зберігаються в одному місці;
  • не потрібно чекати на внесення змін й заповнювати заяву про застосування спрощеної групи оподаткування;
  • автоматична передача документів органам державної влади.

Також нагадаємо, що на порталі Дія буде запущено функцію електронного бронювання.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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