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У Дії запустили понад 40 послуг та оновлень: що доступно українцям

26.10.2026 10:00
Микола Деркач

За останні три місяці в застосунку та на порталі Дія з’явилося понад 40 нових послуг і оновлень. Вони охоплюють допомогу родинам із дітьми, оформлення документів, підтримку підприємців та сервіси для водіїв

У Дії запустили понад 40 послуг та оновлень: що доступно українцям

Фото: chatgpt.com

Про це команда Дії повідомила у своєму Telegram-каналі.

Серед запусків для родин — «Пакунок школяра», дві виплати для батьків та зняття дитини з місця проживання. Також оновили «Шлюб онлайн», зосередившись на безбар’єрності, і додали послугу розірвання шлюбу.

Для водіїв уже працює Європротокол. Крім того, водійські документи тепер можна отримувати з доставкою Новою поштою. Програму «СвітлоДім», яка допомагає підвищувати енергостійкість багатоквартирних будинків, розширили ще на чотири області.

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Окремий блок змін стосується фінансів і підприємництва. У Дії додали військову облігацію «Сімеїз», кредитну історію через Дія.АІ та грант на започаткування або масштабування власної справи. Через єДозвіл запустили шість нових послуг для бізнесу у сфері ветеринарної практики.

Серед інших можливостей — ведення військового обліку, отримання виконавчих документів суду, перенесення номера телефону до lifecell та видалення терміналів Starlink. До міжнародного Реєстру збитків додали ще 22 категорії заяв. В «Обрії» запрацювало звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях.

За даними команди, понад 100 компаній інтегрували послуги Дії у свої процеси. Водночас бота таємного клієнта запускали близько 2 000 разів. Він допомагає виявляти проблеми в роботі сервісів і визначати, що потрібно виправити.

Над запуском послуг працювали команда Дії, уряд, міністерства, партнери та донори. Робота охоплювала підготовку рішень, узгодження процесів, розробку й тестування. У Дії наголошують на доступності сервісів для людей у різних життєвих обставинах, зокрема батьків із дітьми, людей з інвалідністю та українців на ТОТ.

Редакція PSM звертає увагу, що понад 40 змін — це сукупно нові послуги й оновлення на двох майданчиках: у застосунку та на порталі. Тому перед оформленням варто перевірити, де саме доступний потрібний сервіс, які документи необхідні та хто може ним скористатися.

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Рубрики: ДіяНовиниОглядиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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