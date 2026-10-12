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ДТП без патрульних: у Дії запрацював європротокол

12.10.2026 12:30
Микола Деркач

Українські водії можуть оформити незначну ДТП у смартфоні — без паперового бланка та очікування поліції. У Дії доступний європротокол, який після підписання передають страховим компаніям

ДТП без патрульних: у Дії запрацював європротокол

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила команда Дії.

«Європротокол — це простий спосіб оформити ДТП без виклику поліції. Водії самостійно фіксують обставини аварії та передають дані», — пояснили на сайті сервісу.

Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок і відкрити «Сервіси» → «Водієві» → «Європротокол». Відомості про водіїв, автомобілі та страхування завантажуються автоматично — їх потрібно перевірити.

Далі учасники зазначають обставини аварії, дату, час і адресу, додають фотографії пошкоджень та схему ДТП. Другого водія можна долучити через QR-код або посилання. Обидва учасники перевіряють інформацію та підписують документ Дія.Підписом.

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Європротокол можна оформити, якщо:

  • у ДТП беруть участь лише два автомобілі;
  • немає травмованих чи загиблих, а також пошкодженого іншого майна;
  • обидва водії тверезі та мають чинну автоцивілку;
  • учасники погоджуються щодо обставин аварії.

Для оформлення в Дії кожному водієві потрібні верифікований РНОКПП, цифровий паспорт, посвідчення водія, техпаспорт та чинний поліс ОСЦПВ. Свідоцтво про реєстрацію авто має відображатися в застосунку у власника або належного користувача.

Після підписання документ автоматично надходить до Моторного (транспортного) страхового бюро України, а звідти — страховикам. Далі водіям потрібно зв’язатися зі своїми страховими компаніями. Статус документа можна відстежувати в Дії.

Редакція PSM звертає увагу, що цифрове оформлення спрощує передачу даних про аварію, але не означає автоматичної виплати відшкодування. Перед підписанням важливо перевірити інформацію, а після — виконати інструкції страховика.

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Рубрики: ДіяСвітНовиниТехнології
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