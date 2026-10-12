ДТП без патрульних: у Дії запрацював європротокол

Українські водії можуть оформити незначну ДТП у смартфоні — без паперового бланка та очікування поліції. У Дії доступний європротокол, який після підписання передають страховим компаніям
Про це повідомила команда Дії.
«Європротокол — це простий спосіб оформити ДТП без виклику поліції. Водії самостійно фіксують обставини аварії та передають дані», — пояснили на сайті сервісу.
Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок і відкрити «Сервіси» → «Водієві» → «Європротокол». Відомості про водіїв, автомобілі та страхування завантажуються автоматично — їх потрібно перевірити.
Далі учасники зазначають обставини аварії, дату, час і адресу, додають фотографії пошкоджень та схему ДТП. Другого водія можна долучити через QR-код або посилання. Обидва учасники перевіряють інформацію та підписують документ Дія.Підписом.
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Європротокол можна оформити, якщо:
- у ДТП беруть участь лише два автомобілі;
- немає травмованих чи загиблих, а також пошкодженого іншого майна;
- обидва водії тверезі та мають чинну автоцивілку;
- учасники погоджуються щодо обставин аварії.
Для оформлення в Дії кожному водієві потрібні верифікований РНОКПП, цифровий паспорт, посвідчення водія, техпаспорт та чинний поліс ОСЦПВ. Свідоцтво про реєстрацію авто має відображатися в застосунку у власника або належного користувача.
Після підписання документ автоматично надходить до Моторного (транспортного) страхового бюро України, а звідти — страховикам. Далі водіям потрібно зв’язатися зі своїми страховими компаніями. Статус документа можна відстежувати в Дії.
Редакція PSM звертає увагу, що цифрове оформлення спрощує передачу даних про аварію, але не означає автоматичної виплати відшкодування. Перед підписанням важливо перевірити інформацію, а після — виконати інструкції страховика.
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