У Дії з’явилася нова послуга для водіїв

У застосунку Дія розширили можливості доставки документів для водіїв. Тепер під час заміни посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу користувачі можуть обрати отримання готового документа через Нову пошту

Про це повідомила пресслужба Дії.

Раніше для доставки таких документів у Дії була доступна Укрпошта. Після оновлення користувач може самостійно обрати оператора доставки без необхідності відвідувати сервісний центр МВС.

Щоб скористатися новою можливістю, потрібно відкрити застосунок Дія та обрати послугу заміни посвідчення водія або техпаспорта. Після заповнення заяви необхідно вибрати оператора доставки, зазначити адресу або відділення для отримання документа, оплатити послугу та доставку, а потім підписати й надіслати заяву.

Вартість доставки «Новою поштою» становить 354 грн.

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Після виготовлення документ доставлять у вибране користувачем відділення або за вказаною адресою.

Наразі доставка через Нову пошту працює лише для двох послуг — заміни посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що надалі цей спосіб доставки планують додати також для послуги перереєстрації автомобіля.

Нову функцію реалізували Міністерство цифрової трансформації України спільно з ДП «Інфотех» та Новою поштою.

Редакція PSM звертає увагу, що нововведення не змінює саму процедуру оформлення водійських документів у Дії, а лише додає ще один спосіб їх отримання. Перед оплатою варто перевірити обрану адресу або відділення, а також врахувати окрему вартість доставки.

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