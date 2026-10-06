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У Дії тестують дві нові послуги для оформлення виплат

06.10.2026 16:30
Микола Деркач

Для родини з немовлям навіть короткий візит до держустанови потребує планування. Можливість вирішувати адміністративні питання зі смартфона допомагає залишити більше часу на догляд за дитиною

У Дії тестують дві нові послуги для оформлення виплат

Фото: chatgpt.com

В Україні розпочалося пілотне бета-тестування двох послуг у Дії: оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами й допомоги по догляду за дитиною до одного року. Про це повідомило Мінсоцполітики 5 жовтня.

До перевірки долучилися близько 400 жінок, які зареєструвалися заздалегідь. Для решти користувачів послуги відкриють після успішного завершення тестування. Конкретної дати загального запуску міністерство поки не назвало.

Дія та Єдина інформаційна система соціальної сфери автоматично збиратимуть необхідні відомості й перевірятимуть їх через державні реєстри. На цій основі система підготує проєкт рішення про призначення допомоги або відмову. Працівник Пенсійного фонду перевірить і погодить рішення.

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На розгляд заяви ПФУ має три робочі дні. Це строк опрацювання звернення, а не обіцянка зарахувати гроші протягом цього часу.

Мінсоцполітики та Мінцифри вже завершили попередню технічну перевірку всього процесу — від заповнення заяви до формування рішення. Наступною планують тестувати послугу «єЯсла» для працюючих батьків.

Також міністерство нагадало, що цільові дитячі виплати можна отримувати на єдиний спеціальний рахунок «Турбота про дитину» на Дія.Картці.

Редакція PSM звертає увагу, що якість цифрових соціальних послуг залежить і від того, наскільки зрозуміло вони пояснюють проблеми. Батькам важливо бачити причину відмови, знати, як виправити помилкові дані, та мати доступ до підтримки, якщо онлайн-оформлення не вдається.

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Рубрики: ГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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