Diia.City United отримає нову керівницю

У Спілці технологічного бізнесу Diia.City United відбудеться зміна керівництва. Новою виконавчою директоркою організації стане Олеся Залуська, яка має багаторічний досвід реалізації міжнародних програм розвитку підприємництва, залучення інвестицій та співпраці з державними установами

На цій посаді вона змінить Наталію Микольську, яка очолювала Спілку з кінця 2023 року. До виконання нових обов’язків Залуська приступить наприкінці жовтня 2026 року.

Що відомо про Олесю Залуську

Нова керівниця Diia.City United має досвід роботи у сферах технологій, інвестицій, державної політики та міжнародного співробітництва.

До призначення вона очолювала консорціум програми FCDO BLOOM у Prosper Global Ukraine. Програму фінансує уряд Великої Британії, а її діяльність спрямована на економічне відновлення України та підтримку підприємництва.

Раніше Залуська керувала програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Вона допомагала українським компаніям залучати інвестиції, розвивати експорт та виходити на міжнародні ринки.

За її керівництва програма USAID також долучалася до підтримки становлення Дія.City.

Крім того, Залуська має досвід державної служби та тривалої співпраці з українською технологічною екосистемою.

Чому обрали нову директорку

Кандидатуру Олесі Залуської затвердила Стратегічна рада Diia.City United за результатами конкурсного відбору.

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У Спілці розраховують, що її досвід взаємодії з бізнесом і державними структурами допоможе посилити роботу організації.

«Бізнес-асоціація має не просто розуміти проблеми компаній, а й пропонувати конкретні рішення. Для цього потрібно добре знати потреби бізнесу та механізми роботи держави. Олеся має досвід з обох сторін. Впевнений, що вона посилить Спілку і зробить її ще ефективнішою», — Артем Бородатюк, засновник FRACTAL, учасник Стратегічної ради Diia.City United.

Якими будуть пріоритети Diia.City United

Наразі організація об’єднує понад 250 технологічних компаній та інвесторів.

Попри кадрові зміни, стратегічні напрями діяльності Спілки залишаться незмінними. Серед них — захист і розвиток Дія.City, представництво інтересів технологічного бізнесу у взаємодії з державою, підтримка виходу українських компаній на глобальні ринки та залучення інвестицій.

Нова виконавча директорка наголошує на важливості міжнародних партнерств і конструктивної співпраці між технологічними компаніями та державними інституціями.

«Українські технологічні компанії створюють продукти для мільйонів людей, захищають країну й виходять на нові ринки навіть під час війни. За цим стоїть небайдужість людей, які залишаються, інвестують і будують. Саме тому я зараз тут. Для мене важливо, щоб Diia.City United залишалася сильним голосом технологічного бізнесу, розвивала міжнародні партнерства та підтримувала конструктивний діалог із державою. Попереду багато роботи, і я рада долучитися до цієї спільноти», — Олеся Залуська.

Таким чином, наприкінці жовтня Diia.City United розпочне роботу під керівництвом Олесі Залуської. Організація продовжить представляти інтереси технологічного бізнесу, сприяти залученню інвестицій та підтримувати міжнародний розвиток українських компаній.

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