Науковці створили ядерний годинник, який сам підтримує точність

У Відні запрацював ядерний годинник, здатний самостійно стабілізувати свій хід. Прототип пропрацював понад добу без втручання дослідників — це важливий крок до нового покоління надточних вимірювальних пристроїв

Про розробку 8 жовтня повідомив Віденський технічний університет. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Звичайні атомні годинники використовують переходи електронів між енергетичними рівнями. Новий пристрій натомість орієнтується на переходи всередині ядра торію-229. Вони потенційно менш чутливі до зовнішніх збурень.

Основою установки став невеликий кристал із торієм, на який спрямовують лазер. Ядра поглинають світло за певної частоти. Коли лазер відхиляється від потрібного значення, поглинання змінюється, а система фіксує це й коригує частоту. Так годинник підтримує стабільний ритм.

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За результатами добових вимірювань стабільність частоти наблизилася до рівня, який університет порівнює з похибкою приблизно в одну секунду за 30 млн років. Це перерахунок лабораторного показника, а не гарантія роботи протягом такого часу.

Прототип поки поступається найкращим оптичним атомним годинникам. Поліпшити його характеристики команда планує завдяки потужнішим лазерам і якіснішим кристалам.

У науковій статті в Nature автори також описали використання годинника для перевірки моделей надлегкої темної матерії. Вони шукали характерні коливання частоти: переконливого сигналу не виявили, але встановили нові обмеження для окремих моделей.

Редакція PSM звертає увагу, що для України інтерес до таких розробок пов’язаний із перспективою точніших вимірювань у науці та технологіях. Водночас ідеться про лабораторний прототип: його переваги ще потрібно довести в подальших випробуваннях.

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