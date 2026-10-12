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Учені створили антену, схожу на світловий меч

12.10.2026 17:50
Микола Деркач

Американські дослідники продемонстрували передавання радіосигналу через плазмовий канал, створений лазером у повітрі. Технологія може відкрити новий підхід до керування формою антен

Учені створили антену, схожу на світловий меч

Фото: chatgpt.com

Про результати роботи 5 жовтня повідомив Університет штату Північна Кароліна. Дослідження опублікували в IEEE Journal of Microwaves.

«Плазмова антена схожа на світловий меч», — зазначила співавторка роботи, аспірантка Прія Даршні.

Лазер іонізує вузьку ділянку повітря, формуючи плазмову нитку. Щоб подати на неї радіосигнал без прямого контакту, дослідники використали металеве кільце, яке працює як конденсатор. Створене ним електромагнітне поле взаємодіє з плазмою.

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Під час експерименту система передавала сигнал на частоті 30 МГц. Приймальну антену розташували приблизно за 5 см. Коли лазер створював плазмову нитку, рівень отриманого сигналу був у 2,5 раза вищим, ніж за роботи самого вузла живлення без неї.

Зміна параметрів лазера дозволяє регулювати довжину плазмового каналу, а зміна напрямку променя — його орієнтацію. У перспективі це може зменшити потребу в механізмах фізичного розгортання та повороту антен.

Серед можливих сфер застосування автори називають супутники й космічні технології. Однак наразі показано передавання сигналу в лабораторних умовах. Роботу плазмової антени як приймача команда ще не продемонструвала.

Редакція PSM звертає увагу, що для України дослідження нових засобів зв’язку має особливе значення. Водночас до практичного застосування цієї розробки потрібно оцінити дальність, енергоспоживання та стабільність роботи поза лабораторією.

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Рубрики: СвітНовиниНаука
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