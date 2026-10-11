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Учені створили чип, який «затримує» світло для квантових обчислень

11.10.2026 14:30
Микола Деркач

Дослідники зі США розробили квантову пам’ять на чипі, здатну зберігати кілька фотонів одночасно понад мікросекунду. Технологія може стати компонентом майбутніх квантових комп’ютерів і мереж

Учені створили чип, який «затримує» світло для квантових обчислень

Фото: chatgpt.com

Про це повідомив Університет Іллінойсу в Урбана-Шампейн. Результати роботи команди під керівництвом фізикині Елізабет Голдшмідт опублікували в Nano Letters.

Фотони — частинки світла — можуть переносити квантову інформацію. Проте під час обчислень їх іноді потрібно тимчасово зберігати, доки завершаться інші операції. Звичайна комп’ютерна пам’ять для цього не підходить: вона не зберігає крихкий квантовий стан.

Учені створили мініатюрний світловод із тонкоплівкового ніобату літію, до якого додали атоми ербію. Цей матеріал дозволяє спрямовувати світло з малими втратами та підходить для інтеграції в чипи.

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За допомогою лазера дослідники сформували в атомах структуру поглинання, відому як атомна частотна гребінка. Вона дозволяє тимчасово приймати світловий сигнал і відтворювати його через визначений проміжок часу.

Пристрій продемонстрував зберігання інформації понад мікросекунду та можливість працювати з кількома фотонами одночасно. Для надшвидких оптичних процесів навіть така коротка затримка має значення: вона допомагає синхронізувати роботу системи.

Перевагою розробки автори називають потенціал масштабування виробництва. Водночас для практичного застосування потрібно збільшити тривалість зберігання та підвищити ефективність повернення світлового сигналу з пам’яті.

Редакція PSM звертає увагу, що йдеться про експериментальний компонент майбутніх квантових систем. Його розвиток може наблизити створення компактних пристроїв, які оброблятимуть і передаватимуть квантову інформацію.

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Рубрики: СвітНовиниНаука
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