Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Учені знайшли незвичний спосіб збільшити потужність батареї

07.10.2026 12:50
Микола Деркач

Дослідники з Ок-Риджської національної лабораторії у США знайшли незвичний спосіб підвищити потужність акумуляторів із солоною водою. Реакцію, яку раніше вважали небажаним побічним ефектом, науковці перетворили на основний механізм роботи батареї

Учені знайшли незвичний спосіб збільшити потужність батареї

Фото: chatgpt.com

Такі акумулятори розглядають як одну з можливих альтернатив літій-іонним системам для великих стаціонарних сховищ енергії. Вони можуть використовувати дешевші та доступніші матеріали, а солона вода виступає електролітом і водночас допомагає відводити тепло.

Однією з проблем традиційних батарей такого типу залишається повільна реакція за участю кисню. Вона потребує перетворення кисню між рідкою та газоподібною фазами, додаткового каталізатора та постійного надходження газу. Усе це ускладнює конструкцію та обмежує потужність системи.

Під час експериментів дослідники помітили, що ще до початку основної кисневої реакції утворюється гіпохлорит натрію — сполука, добре відома як компонент побутових відбілювачів. Зазвичай такий процес вважають небажаним і намагаються його пригнічувати.

Команда вирішила діяти навпаки. Дослідники додали невелику кількість гіпохлориту та зробили реакцію за участю хлору основною. Весь процес почав відбуватися в рідкому середовищі, тому необхідність у газовій фазі та каталізаторі зникла.

Читайте також: Учені створили покриття для акумуляторів за принципом людського хряща

За даними лабораторії, додавання лише близько 5% відбілювача дозволило більш ніж удвічі збільшити пікову потужність батареї. Водночас знизився внутрішній опір, а робоча напруга стала порівнянною з показниками літій-іонних систем.

У науковій роботі зазначається, що після додаткового коригування хімічного середовища напруга розряду сягнула близько 3,5 В.

Технологія орієнтована передусім на довготривале зберігання електроенергії в масштабах енергомереж. Серед потенційних сфер застосування розробники також називають великі дата-центри та морський транспорт. Компанія Coulomb Technology, яка співпрацювала з ученими, планує працювати над комерціалізацією рішення.

На думку редакції PSM, ця розробка цікава насамперед зміною самого підходу до проєктування батарей. Побічна реакція, яку зазвичай намагалися усунути, стала способом суттєво покращити характеристики системи. Якщо технологію вдасться масштабувати без втрати ефективності та безпеки, батареї на основі доступних матеріалів можуть стати важливим доповненням до літій-іонних накопичувачів у великих енергетичних системах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дефекти зробили батареї кращими: вчені прискорили рух літію втричі

Учені створили акумулятор із рекордною щільністю енергії

Вчені відродили батарею Едісона: вона заряджається за секунди

Джерело: Oak Ridge National Laboratory.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Магнітні бурі змінюють природний «пульс» Землі — вчені 07.10.2026

Магнітні бурі змінюють природний «пульс» Землі — вчені
Учені знайшли «вогняну амебу», яка розширила межі пошуку життя у космосі 06.10.2026

Учені знайшли «вогняну амебу», яка розширила межі пошуку життя у космосі
«Спокійне» Сонце виявилося значно складнішим, ніж вважали вчені 06.10.2026

«Спокійне» Сонце виявилося значно складнішим, ніж вважали вчені
Учені створили покриття для акумуляторів за принципом людського хряща 06.10.2026

Учені створили покриття для акумуляторів за принципом людського хряща
Учені змусили «порожнечу» посилити надпровідність 05.10.2026

Учені змусили «порожнечу» посилити надпровідність
Зорепади, галактики та загадкове сяйво: що покаже космос у жовтні 2026 05.10.2026

Зорепади, галактики та загадкове сяйво: що покаже космос у жовтні 2026

Вибір редакції
Всі
iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

 Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

Останні новини
Сьогодні  18:10

Криптотрейдер перетворив $3,8 тис. на понад $1 млн завдяки одному мемкоїну

 Сьогодні  16:50

Магнітні бурі змінюють природний «пульс» Землі — вчені

 Сьогодні  15:30

Україна стала однією з головних цілей кібератак у світі — Microsoft

 Сьогодні  14:10

Біткоїн приніс SpaceX майже $192 млн за 20 днів

 Сьогодні  12:50

Учені знайшли незвичний спосіб збільшити потужність батареї

 Сьогодні  10:10

Як українським стартапам залучити гроші ЄС — Мінцифра

 06.10.2026  20:30

Скільки грошей отримала Україна від іноземних інвестицій у 2026

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image