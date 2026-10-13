Хто сплатив найбільше податків у 2026 році — ДПС

Переробна промисловість залишається лідером за часткою сплачених податків до зведеного бюджету України. За дев’ять місяців 2026 року на неї припало 17,9% усіх податків, зборів і платежів
Про це повідомила Державна податкова служба України, оприлюднивши галузеві підсумки за січень–вересень.
Які галузі забезпечили найбільші надходження
До четвірки лідерів увійшли переробна промисловість, торгівля, державне управління й оборона, а також фінансовий і страховий сектор. Усі вони збільшили сплату порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
|Галузь
|Частка у сплаті до зведеного бюджету
|Приріст за рік, млрд грн
|Зростання за рік
|Переробна промисловість
|17,9%
|+47,3
|+17,3%
|Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
|16,6%
|+38,4
|+14,9%
|Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
|12,3%
|+34,9
|+18,9%
|Фінансова та страхова діяльність
|10,1%
|+36,8
|+25,7%
Найбільший приріст у гривнях забезпечила переробна промисловість. Натомість за темпом зростання серед зазначених галузей випереджає фінансова та страхова діяльність: її платежі збільшилися більш ніж на чверть.
За розрахунками редакції на основі наведених часток, разом ці чотири сектори забезпечили 56,9% сплати, а сукупний приріст їхніх платежів становив 157,4 млрд грн.
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Скільки отримали місцеві бюджети
Окремо ДПС оприлюднила дані про надходження до місцевих бюджетів за той самий період. За січень–вересень вони отримали 421 млрд грн — на 17,5%, або майже на 62,7 млрд грн, більше, ніж торік.
Основним джерелом залишався податок на доходи фізичних осіб: 257,9 млрд грн, що на 20,4% перевищує торішній показник.
Інші надходження розподілилися так:
- єдиний податок — 62,2 млрд грн, зростання на 11,26%;
- податок на майно — 49 млрд грн, на 13,15% більше;
- податок на прибуток підприємств — 26,1 млрд грн, приріст на 24,5%;
- рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення — 4 млрд грн, зростання на 14,2%;
- туристичний збір — 287,2 млн грн, на 22,6% більше;
- збір за місця для паркування транспортних засобів — 176,7 млн грн, приріст на 13,2%.
Редакція PSM звертає увагу, що галузевий рейтинг показує внесок цілих секторів економіки, а не окремих компаній. Також варто розрізняти частку в загальній сплаті та швидкість зростання платежів: найбільший платник не обов’язково демонструє найвищий відсотковий приріст.
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