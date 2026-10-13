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Хто сплатив найбільше податків у 2026 році — ДПС

13.10.2026 19:50
Микола Деркач

Переробна промисловість залишається лідером за часткою сплачених податків до зведеного бюджету України. За дев’ять місяців 2026 року на неї припало 17,9% усіх податків, зборів і платежів

Хто сплатив найбільше податків у 2026 році — ДПС

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила Державна податкова служба України, оприлюднивши галузеві підсумки за січень–вересень.

Які галузі забезпечили найбільші надходження

До четвірки лідерів увійшли переробна промисловість, торгівля, державне управління й оборона, а також фінансовий і страховий сектор. Усі вони збільшили сплату порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Податкові платежі галузей-лідерів за січень–вересень 2026 року
ГалузьЧастка у сплаті до зведеного бюджетуПриріст за рік, млрд грнЗростання за рік
Переробна промисловість17,9%+47,3+17,3%
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів16,6%+38,4+14,9%
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування12,3%+34,9+18,9%
Фінансова та страхова діяльність10,1%+36,8+25,7%

Найбільший приріст у гривнях забезпечила переробна промисловість. Натомість за темпом зростання серед зазначених галузей випереджає фінансова та страхова діяльність: її платежі збільшилися більш ніж на чверть.

За розрахунками редакції на основі наведених часток, разом ці чотири сектори забезпечили 56,9% сплати, а сукупний приріст їхніх платежів становив 157,4 млрд грн.

Читайте також: Скільки податків сплатили українці у 2026

Скільки отримали місцеві бюджети

Окремо ДПС оприлюднила дані про надходження до місцевих бюджетів за той самий період. За січень–вересень вони отримали 421 млрд грн — на 17,5%, або майже на 62,7 млрд грн, більше, ніж торік.

Основним джерелом залишався податок на доходи фізичних осіб: 257,9 млрд грн, що на 20,4% перевищує торішній показник.

Інші надходження розподілилися так:

  • єдиний податок — 62,2 млрд грн, зростання на 11,26%;
  • податок на майно — 49 млрд грн, на 13,15% більше;
  • податок на прибуток підприємств — 26,1 млрд грн, приріст на 24,5%;
  • рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення — 4 млрд грн, зростання на 14,2%;
  • туристичний збір — 287,2 млн грн, на 22,6% більше;
  • збір за місця для паркування транспортних засобів — 176,7 млн грн, приріст на 13,2%.

Редакція PSM звертає увагу, що галузевий рейтинг показує внесок цілих секторів економіки, а не окремих компаній. Також варто розрізняти частку в загальній сплаті та швидкість зростання платежів: найбільший платник не обов’язково демонструє найвищий відсотковий приріст.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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