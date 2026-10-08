Надходження ЄСВ в Україні зросли — Податкова

За дев’ять місяців 2026 року українські роботодавці, підприємці та інші платники перерахували 569,9 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 18,9%

У січні — вересні 2025 року сума сплаченого єдиного внеску становила 479,2 млрд грн. Таким чином, за рік надходження збільшилися на 90,7 млрд грн.

Єдиний соціальний внесок є одним із ключових обов’язкових платежів в Україні та забезпечує фінансування системи державного соціального страхування. Його сплачують роботодавці за найманих працівників, фізичні особи — підприємці, а також самозайняті особи.

Кошти, отримані від сплати ЄСВ, спрямовуються, зокрема, на фінансування пенсій, лікарняних і декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших передбачених законодавством соціальних гарантій.

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У ДПС наголосили, що своєчасна та повна сплата єдиного внеску має значення не лише для наповнення системи соціального страхування. Від перерахованих внесків безпосередньо залежить формування страхового стажу конкретної людини.

Саме страховий стаж у майбутньому впливає на виникнення права на пенсію та її розмір. Тому підприємцям та іншим платникам важливо не лише своєчасно перераховувати кошти, а й контролювати правильність платежів.

Окремо у Податковій звернули увагу на необхідність перевіряти реквізити під час сплати ЄСВ. Актуальні рахунки на 2026 рік доступні на вебпорталі ДПС у розділі для сплати платежів. Платники можуть обрати свій регіон і необхідний вид платежу.

Перевірити персоналізовані реквізити також можна через приватну частину Електронного кабінету ДПС у меню «Стан розрахунків з бюджетом».

Динаміка надходжень ЄСВ протягом року залишається стабільно позитивною. За підсумками восьми місяців Податкова повідомляла про зростання платежів на 18,7%, а за дев’ять місяців темпи приросту прискорилися до 18,9%. Збільшення обсягу внесків забезпечує додаткові ресурси для фінансування пенсійних та інших соціальних виплат.

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Джерело: Державна податкова служба України.