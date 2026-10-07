Україна стала однією з головних цілей кібератак у світі — Microsoft

Україна залишається серед країн, на які найчастіше спрямовують кібератаки. За підсумками першої половини 2026 року вона посіла третє місце у світі за кількістю зафіксованих атак і стала найбільш атакованою країною Європи

Про це свідчать дані Microsoft Digital Defense Report 2026. На Україну припало близько 4,8% усіх кіберінцидентів, які компанія зафіксувала проти держав, організацій та користувачів у різних країнах. Вищі показники мали лише США та Ізраїль.

Окрему загрозу для України продовжують становити хакерські угруповання, пов’язані з російською державою. Приблизно 14% усієї активності таких груп у досліджуваний період було спрямовано саме проти українських цілей. Більшу частку зафіксували лише у США.

Microsoft також фіксує зміну характеру кіберзагроз у світі. Державні установи та сервіси дедалі частіше стають пріоритетними цілями зловмисників. У 2026 році на них припало близько 27% зафіксованих атак, тоді як роком раніше цей показник становив 17%.

Одночасно різко зросла роль фішингу. Якщо у 2025 році його частка становила близько 7% від усіх атак, то в першій половині 2026-го показник піднявся до 23%.

Окремим фактором ризику стає штучний інтелект. За оцінкою Microsoft, ШІ скорочує час, необхідний для підготовки та проведення атак, а також дає змогу масштабувати їх значно швидше. У деяких випадках зловмисники можуть почати використовувати щойно виявлену вразливість менш ніж за добу після її розкриття.

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Компанія очікує, що протягом 2026 року кількість публічно розкритих вразливостей програмного забезпечення може досягти рекордних 72 тис.

Ще одна проблема — тривалість прихованої присутності зловмисників у системах. У низці секторів збільшився проміжок часу між проникненням і моментом, коли атаку виявляють або блокують. Водночас після виявлення інцидентів організації почали реагувати швидше.

Масштаб загрози видно і з обсягів даних, які аналізує Microsoft. Компанія щодня обробляє понад 165 трлн сигналів безпеки, блокує близько 4,7 млн нових шкідливих файлів і перевіряє приблизно 5,2 млрд електронних листів на наявність фішингу та іншого небезпечного контенту.

Серед найбільш уразливих цілей залишаються державні установи, освітні заклади, лікарні та об’єкти критичної інфраструктури. Такі організації часто зберігають великі масиви конфіденційних даних, а перебої в їхній роботі можуть мати серйозні наслідки.

На думку редакції PSM, третє місце України у світовій статистиці кібератак показує, що цифрова безпека для країни вже давно є не лише технічним питанням. В умовах війни атаки на державні системи, бізнес і критичну інфраструктуру стають частиною ширшого тиску, а поширення ШІ робить такі операції швидшими й дешевшими для зловмисників. Тому головним викликом стає не лише здатність відбивати окремі атаки, а й постійне підвищення стійкості всієї цифрової інфраструктури.

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Джерела: Forbes Ukraine, Microsoft.