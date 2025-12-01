В Україні з’явиться уніфікована система реагування на кіберзагрози

Уряд ухвалив постанову № 1533 від 26 листопада 2025 року, яка, зокрема, затверджує Національний план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози

Про це повідомили Держспецзв’язку.

Зазначається, що документ створює єдину координаційну рамку для всіх суб’єктів кібербезпеки, гармонізує українське законодавство з вимогами Директиви ЄС NIS2 та скасовує попередні, менш комплексні нормативні акти.

Документ комплексно врегульовує три ключові аспекти.

Затверджений Національний план реагування на кіберінциденти визначає загальні процедури реагування, чіткі вимоги до координації та взаємодії всіх суб’єктів національної системи кібербезпеки, встановлює обов’язки та завдання для кожної інституції.

Затверджено критерії, за якими технічні та інші деталі кіберінциденту можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Визначені підстави та порядок розкриття таких даних.

Затверджено Порядок публічного інформування. Він визначає процедури щодо інформування та звітування про кібератаки і заходи, вжиті для усунення їх наслідків.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо створення Кіберсил у складі Збройних Сил України.

Законопроєкт №12349 передбачає формування Кіберсил ЗСУ як окремого органу військового управління, який матиме повноваження залучати до своєї структури цивільних фахівців — так званих кіберрезервістів — на період проведення спеціальних заходів із кіберстримування.

Також раніше ми писали, що компанія Mastercard оголосила про запуск програми Security Solutions, яка спрямована на підтримку перспективних стартапів, що впроваджують інновації у сферах кібербезпеки, боротьби з шахрайством, цифрової ідентифікації та стійкості платіжної інфраструктури.

Ця ініціатива — новий напрям у межах глобальної програми Mastercard Start Path, яка з 2014 року допомагає стартапам масштабувати інноваційні рішення у сферах блокчейну, цифрових активів, фінтеху, відкритого банкінгу, малого бізнесу, прийому платежів тощо.

