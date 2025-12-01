close-btn
В Україні з’явиться уніфікована система реагування на кіберзагрози

01.12.2025 15:00
Микола Деркач

Уряд ухвалив постанову № 1533 від 26 листопада 2025 року, яка, зокрема, затверджує Національний план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози

Фото: freepik.com

Про це повідомили Держспецзв’язку.

Зазначається, що документ створює єдину координаційну рамку для всіх суб’єктів кібербезпеки, гармонізує українське законодавство з вимогами Директиви ЄС NIS2 та скасовує попередні, менш комплексні нормативні акти.

Документ комплексно врегульовує три ключові аспекти.

  • Затверджений Національний план реагування на кіберінциденти визначає загальні процедури реагування, чіткі вимоги до координації та взаємодії всіх суб’єктів національної системи кібербезпеки, встановлює обов’язки та завдання для кожної інституції.
  • Затверджено критерії, за якими технічні та інші деталі кіберінциденту можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Визначені підстави та порядок розкриття таких даних.
  • Затверджено Порядок публічного інформування. Він визначає процедури щодо інформування та звітування про кібератаки і заходи, вжиті для усунення їх наслідків.

Читайте також: ШІ вперше здійснив масштабну кібератаку майже без участі людини

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо створення Кіберсил у складі Збройних Сил України.

Законопроєкт №12349 передбачає формування Кіберсил ЗСУ як окремого органу військового управління, який матиме повноваження залучати до своєї структури цивільних фахівців — так званих кіберрезервістів — на період проведення спеціальних заходів із кіберстримування.

Також раніше ми писали, що компанія Mastercard оголосила про запуск програми Security Solutions, яка спрямована на підтримку перспективних стартапів, що впроваджують інновації у сферах кібербезпеки, боротьби з шахрайством, цифрової ідентифікації та стійкості платіжної інфраструктури.

Ця ініціатива — новий напрям у межах глобальної програми Mastercard Start Path, яка з 2014 року допомагає стартапам масштабувати інноваційні рішення у сферах блокчейну, цифрових активів, фінтеху, відкритого банкінгу, малого бізнесу, прийому платежів тощо.

