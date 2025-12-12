close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов

12.12.2025 16:50
Микола Деркач

Національний банк України визначив порядок організації заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту надавачами фінансових послуг

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Йдеться про таких учасників ринку небанківських фінансових послуг, як страховики, кредитні спілки, фінансові компанії, ломбарди.

Це посилить їхній рівень інформаційної безпеки та кіберзахисту, що сприятиме підвищенню стабільності та надійності функціонування фінансового ринку України.

Зокрема, регулятор визначив:

  1. Вимоги щодо управління кіберризиками та ризиками інформаційної безпеки;
  2. Основні вимоги щодо організації заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту;
  3. Процес управління кіберінцидентами та інцидентами інформаційної безпеки;
  4. Вимоги до внутрішніх документів, які встановлюють порядок управління правами доступу до інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем надавачів фінансових послуг.

Читайте також: НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 9 грудня 2025 року № 143 «Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту надавачами фінансових послуг», що набирає чинності з 13 грудня 2025 року.

Привести свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора учасники ринку небанківських фінансових послуг повинні будуть упродовж року з дати набрання чинності постановою.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився ринок небанківських фінпослуг у листопаді — НБУ

НБУ планує змінити деякі умови функціонування фінкомпаній

НБУ отримав нового заступника голови

Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїНБУ
google news
Новини по темі
Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури 04.12.2025

Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури
В Україні з’явиться уніфікована система реагування на кіберзагрози 01.12.2025

В Україні з’явиться уніфікована система реагування на кіберзагрози
ШІ вперше здійснив масштабну кібератаку майже без участі людини 16.11.2025

ШІ вперше здійснив масштабну кібератаку майже без участі людини
Перевірка безпеки: як зрозуміти, що ваші паролі викрали 28.10.2025

Перевірка безпеки: як зрозуміти, що ваші паролі викрали
НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів 15.10.2025

НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів
НКЦПФР розширила список ненадійних інвестпроєктів 06.10.2025

НКЦПФР розширила список ненадійних інвестпроєктів
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування

 Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
Останні новини
Сьогодні  16:50

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов

 Сьогодні  15:30

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування

 Сьогодні  12:50

Які зміни відбулися в економіці України у листопаді 2025

 Сьогодні  11:30

XRP різко втратив $6 млрд капіталізації: ціна обвалилася нижче $2

 Сьогодні  10:10

Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl

 11.12.2025  20:00

У ChatGPT інтегрували Photoshop та інші сервіси Adobe

 11.12.2025  18:40

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.