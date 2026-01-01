Вчені з’ясували, де на Землі ховалася вся вода 4,6 млрд років тому

На початку свого існування Земля була розпеченою планетою з глобальним океаном магми

Близько 4,6 млрд років тому умови в космосі були вкрай агресивними: постійні зіткнення з небесними тілами та хаотичне середовище змушували поверхню й надра планети залишатися майже безперервно розплавленими. У такій реальності виникає логічне запитання: якщо магма була всюди, де перебувала вода, яка згодом наповнила океани?

Відповідь на це питання запропонувала нова наукова робота. Згідно з дослідженням, вода не зникла і не з’явилася пізніше, а з самого початку була «схована» глибоко всередині планети — у мінералі, що міститься в мантії. Саме в період, коли Земля нагадувала розпечену піч, відбувалося формування механізму збереження води в її надрах. З часом планета еволюціонувала від розплавленого космічного тіла до стабільного твердого світу з океанами на поверхні.

Де саме зберігалася вода

Розгадати цю загадку спробувала команда під керівництвом професора Чжисюе Ду з Інституту геохімії Гуанчжоу Китайської академії наук. Дослідники дійшли висновку, що значні обсяги води були ефективно «законсервовані» глибоко в мантії Землі. Ключову роль у цьому відіграв мінерал бріджманіт, який є одним із найпоширеніших у нижній мантії. Під час застигання планети він діяв як мікроскопічний контейнер для води.

Результати роботи були опубліковані в журналі Science.

Що показало моделювання

Команда вирішила перевірити поширену раніше гіпотезу, за якою бріджманіт нібито мав обмежену здатність утримувати воду за низьких температур. Для цього вчені використали експериментальну установку з алмазною ковадлою, лазерним нагріванням і високотемпературною візуалізацією. Такий підхід дозволив відтворити екстремальні умови на глибинах понад 660 км і зафіксувати сигнали води в зразках мінералу. Температуру поступово підвищували до приблизно 4 100 градусів Цельсія.

Експеримент показав, що зі зростанням температури здатність бріджманіту «утримувати» воду суттєво збільшується. Це означає, що в найгарячішу фазу існування магматичного океану Земля могла накопичувати значно більше води, ніж вважалося раніше. Після застигання магми нижня мантія стала найбільшим резервуаром води в твердих надрах планети, а згодом частина цієї вологи поступово потрапила на поверхню через магматичну активність.

