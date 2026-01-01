close-btn
PaySpaceMagazine

Вчені з’ясували, де на Землі ховалася вся вода 4,6 млрд років тому

01.01.2026 14:50
Микола Деркач

На початку свого існування Земля була розпеченою планетою з глобальним океаном магми

Вчені з’ясували, де на Землі ховалася вся вода 4,6 млрд років тому

Фото: unsplash.com

Близько 4,6 млрд років тому умови в космосі були вкрай агресивними: постійні зіткнення з небесними тілами та хаотичне середовище змушували поверхню й надра планети залишатися майже безперервно розплавленими. У такій реальності виникає логічне запитання: якщо магма була всюди, де перебувала вода, яка згодом наповнила океани?

Відповідь на це питання запропонувала нова наукова робота. Згідно з дослідженням, вода не зникла і не з’явилася пізніше, а з самого початку була «схована» глибоко всередині планети — у мінералі, що міститься в мантії. Саме в період, коли Земля нагадувала розпечену піч, відбувалося формування механізму збереження води в її надрах. З часом планета еволюціонувала від розплавленого космічного тіла до стабільного твердого світу з океанами на поверхні.

Де саме зберігалася вода

Розгадати цю загадку спробувала команда під керівництвом професора Чжисюе Ду з Інституту геохімії Гуанчжоу Китайської академії наук. Дослідники дійшли висновку, що значні обсяги води були ефективно «законсервовані» глибоко в мантії Землі. Ключову роль у цьому відіграв мінерал бріджманіт, який є одним із найпоширеніших у нижній мантії. Під час застигання планети він діяв як мікроскопічний контейнер для води.

Читайте також: Новий суперконтинет знищить людство — учені

Результати роботи були опубліковані в журналі Science.

Що показало моделювання

Команда вирішила перевірити поширену раніше гіпотезу, за якою бріджманіт нібито мав обмежену здатність утримувати воду за низьких температур. Для цього вчені використали експериментальну установку з алмазною ковадлою, лазерним нагріванням і високотемпературною візуалізацією. Такий підхід дозволив відтворити екстремальні умови на глибинах понад 660 км і зафіксувати сигнали води в зразках мінералу. Температуру поступово підвищували до приблизно 4 100 градусів Цельсія.

Експеримент показав, що зі зростанням температури здатність бріджманіту «утримувати» воду суттєво збільшується. Це означає, що в найгарячішу фазу існування магматичного океану Земля могла накопичувати значно більше води, ніж вважалося раніше. Після застигання магми нижня мантія стала найбільшим резервуаром води в твердих надрах планети, а згодом частина цієї вологи поступово потрапила на поверхню через магматичну активність.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

Знайдено планету-ізгоя, яка зростає на 6 млрд тон щосекундно

Учені виявили суперзадачі, які не під силу навіть квантовим комп’ютерам

За матеріалами wionews.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Чи можливі подорожі у минуле — учені 30.12.2025

Чи можливі подорожі у минуле — учені
Озвучено прогноз магнітних бур на Новий рік 29.12.2025

Озвучено прогноз магнітних бур на Новий рік
Учені знайшли місце для висадки людей на Марсі 29.12.2025

Учені знайшли місце для висадки людей на Марсі
Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені 26.12.2025

Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені
Чи очікувати магнітних бур цими вихідними 26.12.2025

Чи очікувати магнітних бур цими вихідними
Сильні магнітні бурі продовжуються: чого очікувати на кінець тижня 25.12.2025

Сильні магнітні бурі продовжуються: чого очікувати на кінець тижня
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:50

Вчені з’ясували, де на Землі ховалася вся вода 4,6 млрд років тому

 Сьогодні  13:40

ШІ назвав 2 сектори, які домінуватимуть на ринку акцій у 2026 році

 Сьогодні  12:30

Україна стала світовим лідером за використанням стейблкоїнів відносно ВВП

 Сьогодні  10:10

Де в ЄС найкомфортніші умови для життя у 2026 році

 31.12.2025  14:50

У 2025 році створили понад 22 млн нових криптовалют — підсумки року

 31.12.2025  13:40

OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT

 31.12.2025  12:30

Створено сервіс екстреної допомоги, який працюватиме без мобільного зв’язку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.