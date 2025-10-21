close-btn
Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

21.10.2025 17:20
Ольга Деркач

Дослідники з NASA та Токійського університету Тохо в Японії використали суперкомп’ютери, щоб з’ясувати, коли закінчиться існування Землі

Фото: freepik.com

Вчені попередили, що апокаліпсис може настати набагато раніше, ніж вважали раніше.

За даними дослідження під назвою «Майбутня тривалість життя кисневої атмосфери Землі», доля біосфери нашої планети безпосередньо залежить від тривалості існування й еволюції Сонця. Протягом мільярдів років Сонце розширюватиметься та випромінюватиме дедалі більше тепла, поступово перетворюючи Землю на ворожий для життя світ.

Хоча це й може бути гарною новиною для засмаги, результати 400 тисяч комп’ютерних симуляцій свідчать, що планета стане непридатною для життя приблизно у 1 000 002 021 році. Поверхня стане настільки гарячою, що навіть найстійкіші мікроорганізми не витримають. На той момент океани випаруються, атмосфера істотно розрідиться, а температура зробить існування життя неможливим.

Втім, людство навряд чи доживе до цього часу. Моделі передбачають, що життя людей може припинитися набагато раніше через посилення сонячного випромінювання, яке спричинить масштабні атмосферні та екологічні зміни.

Підвищення температури, зниження рівня кисню та погіршення якості повітря поступово зроблять Землю дедалі менш придатною для життя. Ці ефекти, змодельовані на основі детальних розрахунків кліматичних змін і сонячного випромінювання, свідчать, що «вікно придатності» для людства буде набагато коротшим.

Читайте також: Вчені попередили про сонячні спалахи та сильні магнітні бурі

Перші ознаки цих довгострокових процесів уже можна спостерігати. Вчені фіксують посилення сонячної активності — корональні викиди маси та сонячні бурі, які порушують магнітне поле Землі та поступово зменшують вміст кисню в атмосфері. У поєднанні з антропогенними змінами клімату — рекордними глобальними температурами та прискореним таненням льодовиків — ці чинники створюють тривожну картину планети, що повільно втрачає рівновагу.

«Багато років тривалість життя біосфери Землі розглядалася з урахуванням поступового яскравішання Сонця, — пояснив провідний автор дослідження Кадзумі Одзакі. Раніше, за його словами, життю прогнозували ще близько двох мільярдів років, однак нові моделі фактично скоротили цей термін удвічі. — Якщо це справді так, можна очікувати, що рівень атмосферного кисню врешті також знизиться у віддаленому майбутньому».

Інакше кажучи, усе, що потребує кисню для життя, зникне приблизно через мільярд років.

За матеріалами ladbible.com.

